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Пресс-конференции

Дорожная карта государственного финансирования противодействия ВИЧ и ТБ: что составляет основу документа? Пресс-конференция выездная: улица Ибраимова, 70 («Европа», конгресс-зал)

Время проведения: 13 июня, 11:30

Вопрос госфинансирования профилактики и лечения ВИЧ и ТБ уже с 2016 года переходит для Кыргызстана в практическую плоскость. До сих пор финансированием (на 90 процентов!) занимались международные доноры. Теперь ситуация изменилась, и Кыргызстан должен изыскать собственные средства.

Подготовлен проект дорожной карты по переходу на самостоятельное финансирование профилактики и лечения ВИЧ и ТБ. Что составляет его основу? Какие местные финансовые ресурсы будут задействованы? Сумеет ли страна обеспечить страдающих ВИЧ и ТБ всем необходимым?

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Айбар Султангазиев - исполнительный директор АПСВ «Партнерская сеть»,

Талант Батыралиев - министр МЗ КР,

Гульмира Борчубаева - начальник управления экономики и финансов ФОМС при правительстве КР,

Марат Калиев - председатель ФОМС при правительстве КР
Ссылка: http://24.kg/press_konferentsii/33257/
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