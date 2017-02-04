Власти обязаны ЭТО увидеть и услышать: как в Обществе слепых и глухих КР получают квартиры и пользуются льготами очень здоровые и очень бессовестные люди

Легко обидеть людей с ограниченными возможностями. Особенно лишенных зрения и слуха. Но изощренно циничное и жестокое отношение к ним со стороны руководства Общества, которое должно было бы защищать их интересы, просто шокирует.

На пресс-конференции люди с ограниченными возможностями расскажут о том, как их квартирами и льготами пользуются совершенно посторонние люди с хорошим физически здоровьем, а они вынуждены находиться под постоянным прессом руководства. В настоящий момент им угрожают физической расправой за попытку рассказать о происходящем общественности.

В пресс-конференции принимают участие:

Дильбара Кыдырбаева – инвалид 1 группы по зрению,

Бурулча Смаева – инвалид 3 группы по слуху,

Тобокель уулу Алтынбек - инвалид 1 группы по зрению, юрист,

Лиза Орозбакова – инвалид 1 группы по зрению,

Виктор Кучеренко – инвалид 3 группы по слуху,

Анара Бостанкулова – инвалид 3 группы по слуху,

Мавлян Аскарбеков – юрист, правозащитник