Эксперты: В деле Текебаева нарушен принцип презумпции невиновности

Эксперты, которые сегодня в Бишкеке обсуждают ситуацию вокруг лидера партии «Ата Мекен», считают, что в деле Омурбека Текебаева был нарушен принцип презумпции невиновности и суд, получив указание, заключил его под стражу.

По словам политолога Нурлана Садыкова, в этом громком деле два аспекта — политический и правовой.

«Политический — это конфликт Текебаева с президентом. А правовой — грубейшие нарушения при задержании его и водворении в СИЗО», — отметил Нурлан Садыков.

Для объективного расследования и судебных разбирательств нужно привлечь к ответственности и бизнесмена Леонида Маевского, заявившего, что дал крупную взятку должностному лицу.

Политолог Тамерлан Ибраимов считает, что в Кыргызстане от такого правового и политического произвола, а дело Текебаева — это чистой воды политика, никто не застрахован, включая и президента Атамбаева.

Эксперт полагает, что дело Текебаева — это и одно из звеньев начинающейся операции «Преемник».

Атамбаев вчера сам заявил, что он останется в политике. Значит, он хочет сохранить влияние, а это можно сделать только через преемника. Тамерлан Ибраимов.

Эксперт Эльмира Ногойбаева назвала арест парадоксальностью политики главы государства. Она считает, что лидер «Ата Мекена» приобрел ореол мученика.

Омурбек Текебаев арестован по обвинению в коррупции и мошенничестве.