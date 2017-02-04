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Политика

Президент Алмазбек Атамбаев провел переговоры с грузинским коллегой

Президент Алмазбек Атамбаев на конференции «Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития» в городе Ашхабаде встретился с главой Грузии Георгием Маргвелашвили. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества. Георгий Маргвелашвили отметил, что все встречи с Алмазбеком Атамбаевым проходят в атмосфере дружбы и доверия, и добавил, что ждет его официального визита в Грузию. Глава КР выразил намерение посетить Тбилиси в 2016 году.

Президенты подчеркнули важность наращивания кыргызско-грузинского взаимодействия в различных сферах.

Фото аппарата президента КР
Ссылка: http://24.kg/politika/24605/
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