Президент Алмазбек Атамбаев посетит с визитом Туркменистан, Кувейт и Катар. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По их данным, турне продлится с 11 по 15 декабря. В рамках визита в Ашхабад Алмазбек Атамбаев встретится с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым и примет участие в открытии международной конференции «Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития». Там же у Алмазбека Атамбаева запланирована двусторонняя встреча с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

А 12-14 декабря глава Кыргызстана посетит с официальным визитом Кувейт, где встретится с его руководством и примет участие в первом заседании кыргызско-кувейтского инвестиционного форума.

В Кувейте запланировано подписание ряда двусторонних соглашений, направленных на развитие сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

14-15 декабря Алмазбек Атамбаев посетит Катар, где проведет двусторонние переговоры с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани и обсудит вопросы привлечения инвестиций, укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.