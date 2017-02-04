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Политика

Алмазбек Атамбаев напомнил, что в Кыргызстане не будет «неприкасаемых» чиновников

Алмазбек Атамбаев вновь напомнил, что в Кыргызстане не будет «неприкасаемых» чиновников. Об этом говорится в его обращении по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

Текст обращения главы государства распространила его пресс-служба: «Ровно 10 лет назад КР ратифицировала Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией, взяв на себя обязательства в этой сфере. С каждым годом Международный день борьбы с коррупцией становится более значимой датой для кыргызстанцев. Этому способствуют и достигнутые нашей республикой результаты. После апрельской революции 2010 года мы начали жесткую и бескомпромиссную борьбу с коррупцией, являющейся главным препятствием на пути построения демократического и процветающего Кыргызстана. Приняты кардинальные решения по преодолению политической и системной коррупции в органах власти, которые уже дают некоторые результаты. Республика уверенно улучшает свои позиции в международном индексе восприятия коррупции».

«Граждане все больше убеждаются, что эта борьба направлена на защиту справедливости, что в стране теперь нет и впредь не будет «неприкасаемых» чиновников, вне зависимости от занимаемых ими должностей и прошлых заслуг перед обществом. Мы находимся только в начале пути. В борьбу с коррупцией необходимо вовлекать все общество, объединить силы простых граждан, государственного аппарата, политических партий и общественных организаций. Уверен, что несмотря на все трудности, Кыргызстан станет процветающей демократической страной, свободной от коррупции. Залогом этого служат наша твердая воля искоренить это зло и растущая с каждым днем поддержка граждан республики», - говорится в обращении.
Ссылка: http://24.kg/politika/24364/
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