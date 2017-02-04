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Политика

Темир Сариев: Только при стабильности в государстве правительство сможет проводить непопулярные реформы

«Только при стабильности в государстве правительство сможет проводить иногда непопулярные реформы, конечным итогом которых должно стать повышение благосостояния народа», - заявил сегодня на заседании Совета по регулятивной реформе премьер-министр Темир Сариев.

По его словам, в Кыргызстане есть доверие и консолидация политических сил. Парламент в течение трех дней утвердил новый состав, программу и структуру правительства. Это говорит о доверии к нынешнему кабинету министров.

«Мы много говорим о создании равных условий для иностранных и местных инвесторов. Надо снять все барьеры, которые препятствуют развитию бизнеса. В этом году КР по многим позициям в международных рейтингах говорит о том, что страна продвинулась достаточно качественно в развитии. Работа сделана большая, но впереди еще много целей и задач», - отметил Темир Сариев.

Фото аппарата правительства КР
Ссылка: http://24.kg/politika/23048/
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