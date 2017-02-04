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Политика

Алмазбек Атамбаев: В ближайшие два года мы должны научиться жить без грантовой помощи, опираясь на свои возможности

«В ближайшие два года мы должны научиться жить без грантовой помощи, опираясь на свои возможности», - заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша президент страны Алмазбек Атамбаев.

Глава государства взял слово после принесения присяги новыми членами правительства КР и вновь назначенных руководителей силовых органов республики.

Президент отметил, что «мировое сообщество перестало считать Кыргызстан бедной страной». «Мы должны научиться начать зарабатывать достаточно средств в бюджет страны и научиться жить по средствам», - добавил Алмазбек Атамбаев.

Для выполнения этой цели, по мнению президента, депутаты Жогорку Кенеша должны поставить «жесткий заслон на пути принятия популистских решений и законов». «Больше не должны приниматься проекты, от которых лихорадит всю страну и которые пробивают серьезную брешь в бюджете государства», - подчеркнул Алмазбек Атамбаев.

Президент КР привел пример соседей – Узбекистана и Таджикистана, которые за свой счет строят железные дороги и ГЭС, изыскивают из бюджета страны средства на оборону.
Ссылка: http://24.kg/politika/22326/
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