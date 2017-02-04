06:27
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Политика

Госсекретарь передал Алмазбеку Атамбаеву привет от Барака Обамы

Госсекретарь Джон Керри передал Алмазбеку Атамбаеву привет и наилучшие пожелания от Барака Обамы. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Как отмечается, Алмазбек Атамбаев и Джон Керри «обсудили актуальные вопросы кыргызско-американских отношений и перспективы дальнейшего сотрудничества в различных сферах, состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам международной повестки».

Госсекретарь США поблагодарил президента за теплый прием. «Мы надеемся, что визит укрепит отношения между нашими странами и даст возможность обсудить имеющиеся вопросы, которые поспособствуют дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества», - сказал Джон Керри.

Госсекретарь США поздравил Алмазбека Атамбаева с успешным проведением парламентских выборов. «Они прошли очень успешно, открыто и честно и хорошо были организованы. Мы продолжаем поддерживать отношения между нашими странами на протяжении 24 лет со дня обретения Кыргызстаном независимости и выступаем за демократию», - сказал Джон Керри.  
Ссылка: http://24.kg/politika/21965/
просмотров: 301
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Алмазбек Атамбаев провел переговоры с грузинским коллегой
Алмазбек Атамбаев напомнил, что в Кыргызстане не будет «неприкасаемых» чиновников
Алмазбек Атамбаев: В Кыргызстане нет запретных тем, которые не осмелились бы освещать и обсуждать наши СМИ
Президент Кыргызстана выразил соболезнования французскому коллеге в связи с терактами в Париже
Президент Кыргызстана ушел в отпуск
Джон Керри: несколько часов в Бишкеке
Джон Керри: Политика Центральной Азии не должна строиться на выборе между США и Россией
Госсекретарь США выразил российскому президенту соболезнования в связи с авиакатастрофой
Джон Керри: Госдеп США наградил Азимжана Аскарова за правозащитную деятельность, но это неверно истолковали в Бишкеке
Госсекретарь Джон Керри заверил, что отношение США к Кыргызстану не изменится
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе