Кыргызстан и Япония подписали ряд соглашений по итогам официального визита премьер-министра Синдзо Абэ

Кыргызстан и Япония подписали ряд документов по итогам официального визита премьер-министра Синдзо Абэ.

Как отмечается, это совместное заявление о солидарности и партнерстве демократических государств между КР и Японией, обменные ноты между правительствами по проекту «Улучшение автомобильных дорог международного значения». А также грантовое соглашение между правительством КР и японским агентством международного сотрудничества (JICA) и обменные ноты между правительством КР и японским агентством международного сотрудничества (JICA) по проекту «Улучшение оборудования международного аэропорта «Манас» вкупе с грантовым соглашением.

Подписаны заявления о сотрудничестве между Государственной службой финансовой разведки КР и Центром финансовой разведки при Нацкомиссии по общественной безопасности Японии по обмену информацией, связанной с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Одобрены и два меморандума с японской корпорацией «IHI Star» – о сотрудничестве с «Айыл Банком» и взаимопонимании с Министерством сельского хозяйства и мелиорации КР.