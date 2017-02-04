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Политика

Алмазбек Атамбаев: То, что саженцы сакуры прижились в Кыргызстане, хорошая примета

«Это хорошая примета, что саженцы сакуры, которые я привез из Японии, прижились в Кыргызстане», - заявил сегодня на встрече в узком составе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, недавно в интервью глава японского правительства сказал, что его официальный визит в Кыргызстан будет эпохальным и переломным. «Мы тоже все на это надеемся. Я до сих пор благодарен теплому приему в Токио два года назад, когда посещал Японию. Из той поездки я привез саженцы сакуры. И теперь у нас в южной части Бишкека есть свой маленький садик сакуры, и у меня в моем саду тоже есть сакура. Это хорошая примета, что саженцы прижились. Надеюсь, что и наши отношения в дальнейшем будут развиваться», - отметил Алмазбек Атамбаев.

Он поздравил Синдзо Абэ с переизбранием на пост премьера. Гость поздравил Алмазбека Атамбаева с успешным проведением парламентских выборов и добавил, что в политических кругах Японии им придан самый высокий уровень. «Меня сопровождают представители бизнес-кругов, и мы рассчитываем на реализацию конкретных проектов в Кыргызстане. По итогам моего визита наши отношения выйдут на новый качественный уровень во всех областях», - подчеркнул Синдзо Абэ.
Ссылка: http://24.kg/politika/21544/
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