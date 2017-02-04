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Политика

Экс-депутат Жогорку Кенеша не видел деньги, переданные Назгуль Тюлеевой Хаджимурату Коркмазову

Экс-депутат парламента Кыргызстана Нургазы Айдаров со слов Назгуль Тюлеевой понял, что она передала Хаджимурату Коркмазову деньги, но банкноты не видел.

«Она (Назгуль Тюлеева – прим. ИА «24.kg») передала пакетик, в котором были деньги, Хаджимурату Коркмазову», - заявил вчера в Первомайском суде Бишкека теперь уже бывший нардеп (после официального завершения работы V созыва Жогорку Кенеша КР). На вопрос прокурора Медербека Абдышева «Как вы поняли, что это были деньги?» законотворец спокойно ответил: «Со слов Тюлеевой».

«Она сказала: «Вот я даю деньги. Вы можете выступить гарантом?» Я сказал, что если они договорились… Но я деньги действительно не видел», - заверил суд Нургазы Айдаров. Когда же государственный обвинитель поинтересовался, почему политик не видел их, бывший парламентарий пояснил, что они были в пакете. «Свернутый пакет, маленький, какой-то темноватый… синий пакет был», - ответил свидетель.

По версии следствия, экс-депутат Жогорку Кенеша Хаджимурат Коркмазов передал $50 тысяч экс-руководителю аппарата президента Данияру Нарымбаеву от имени Назгуль Тюлеевой – дочери бывшего мэра столицы Наримана Тюлеева, осужденного на 11 лет с конфискацией имущества. Эти деньги, а также последующие суммы у семьи Тюлеевых требовали за положительное решение в деле конфискации их имущества.
Ссылка: http://24.kg/politika/20962/
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