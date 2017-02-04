Намаз по Трудовому кодексу Кыргызстана. Мнение экспертов

В Кыргызстане по-прежнему остается актуальной тема намаза в государственных и общественных организациях. Можно ли совершать религиозные обряды, если они противоречат Трудовому кодексу? ИА «24.kg» представляет подборку мнений экспертов.

Орозбек Молдалиев, экс-глава Госкомиссии по делам религий:

- В Трудовом кодексе четко прописано, что работник может заранее оговорить с работодателем условия работы. Скажем, человек может на час продлить обеденный перерыв в пятницу и отработать этот час в другое время. Что касается случая с врачом, который, сославшись на необходимость совершить намаз, не принял больного ребенка, скажу: согласно Шариату врач обязательно должен был помочь ему. Верующему прощается пропуск времени намаза, если это было сделано по служебной надобности.

Кадыр Маликов, директор аналитического центра «Религия, право и политика»:

- Да, мы светское государство, но это не значит, что не нужно учитывать права верующих. Причем любой конфессии. У нас абсолютное большинство населения считает себя мусульманами. Ничего страшного не будет, если, скажем, в пятницу обеденный перерыв увеличится до двух часов. На экономику это не повлияет по той простой причине, что ее попросту нет. Она есть в частном секторе. А частный сектор работает как ему выгодно, в этом плане он гибкий. В госструктурах же продление работы на час тоже ничего не решит. Признаемся честно: когда требуется, сотрудники попросту сбегают с работы по своим личным делам.

В некоторых демократических государствах трудовым кодексом определено разное время отдыха для представителей различных конфессий. Это нормально, и там нет таких споров.

У нас же споры носят скорее идеологическую окраску, нежели правовую, а она приведет лишь к искусственному сталкиванию светских взглядов с религиозными. Поэтому необходимо искать золотую середину, нужно балансировать и учитывать мнение большинства.

Много криков о потере светскости. Но мы ее не потеряем. Светскость должна быть не агрессивной, не радикальной, не с атеистическим душком от СССР, а такой, как в европейских странах.

Светские законы должны быть нейтральными, то есть защищать интересы всех верующих по принципу равенства. Власть должна служить населению, находить баланс и учитывать права всех.

Еще один пример. Ежегодно в преддверии Нового года на правительственном уровне создают праздничную атмосферу. Развешивают баннеры, включают иллюминацию, звучат поздравления…

Что касается религиозных праздников, то они проходят обыденно. Да, в календаре они отмечены красным цветом, но ни баннеров, ни иллюминации нет, то есть не создается атмосфера праздника. А должно быть равное отношение ко всем.

Алмамбет Шыкмаматов, депутат Жогорку Кенеша:

- Врачи в первую очередь должны неукоснительно выполнять свои прямые функциональные обязанности и следовать клятве Гиппократа, которая обязывает врача помогать больному. Но если у него появляется уважительная причина (сам болен или надо совершить религиозный обряд), он должен оповестить руководство, чтобы оно обеспечило ему замену. Поэтому в данном конкретном случае, конечно, налицо вина врача, профессия такова, что речь может идти о жизни и смерти. Но есть и вина руководства учреждения, которое допустило подобный случай.

Читайте по теме Профильный комитет парламента решил отклонить законопроект об удлинении обеденного перерыва на пятничный намаз

Запретить читать намаз мы тоже не можем. Это святое. Но злоупотреблять религией и на второй план отодвигать работу неправильно. На время, пока человек читает намаз, ходит в церковь или буддийский храм, руководство должно его заменить. Я считаю безответственностью, когда люди, прикрываясь религией, оставляют работу.

А вот продлить время обеда в пятницу до двух часов, я считаю, можно. Если запретить, то будет только нарастать противостояние государства и верующих. Главное - соблюсти восьмичасовой рабочий день. Но не нужно забывать и о правах неверующих. Нужно искать компромисс и ни в коем случае не запрещать.

Узарбек Жылкыбаев, депутат Жогорку Кенеша:

- Я мусульманин, но не поддерживаю тех, кто призывает к более активному вмешательству религии в светскую жизнь и правила. Что касается предложения продлить до двух часов обеденное время в пятницу, я против. Почему? Как в таком случае решить вопрос с теми, кто не совершает религиозные обряды? Почему они должны работать, скажем, до семи вечера из-за совершения обрядов некоторыми из своих коллег? Кому-то нужно забирать детей из садиков, школ…

Ведь никто не запрещает читать намаз. Есть свобода вероисповедания. Нужно найти компромиссное решение. Скажем, если бы вместо 40-часовой недели сделать 39-часовую и в пятницу на обед выделить два часа, то, думаю, такое решение нашло бы одобрение и у общественности, и у профсоюзов. Нужно учитывать права всех сторон.

А как у них?

Трудовые отношения с верующими в разных странах организованы по-разному.