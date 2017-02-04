Штрафы за мат. Прививка от бескультурья?

Парламент накануне принял в третьем чтении поправки в Кодекс об административной ответственности. Депутаты в разы повысили штрафы за нецензурную брань в общественных местах, приставание к гражданам и другие действия, нарушающие общественный порядок.

Серьезное денежное взыскание грозит и за распитие спиртных напитков на производстве, на улицах, в скверах, во дворах многоквартирных жилых домов, в общественном транспорте и общественных местах.

Документ отправлен на подпись президенту. ИА «24.kg» поинтересовалось у респондентов, не станет ли закон очередным мертворожденным. Или большие штрафы помогут окультурить наших граждан?

Калича Умуралиева, глава ОФ «Наше право»:

- У нас очень много законов, которые не работают. Принимаются, но не просчитывается, что нужно для его реализации. В данном случае непонятно, кто будет штрафовать, куда пойдут деньги? Как доказывать будут? На милиционеров дополнительно повесят эту норму?

Должна быть прописана сама процедура, приняты подзаконные акты. Иначе закон работать не будет.

Сейчас милиционеры и так с удовольствием забирают молодых парней за распитие спиртных напитков, уводят в ГОМ, а потом с них деньги берут. Штрафы повысят, будут больше брать.

Моего соседа так забрали в ГОМ за то, что пил пиво возле подъезда. В три часа ночи его мать пришла и просила у меня деньги, чтобы вытащить сына из милиции.

- А как повысить уровень культуры в обществе?

- Наверное, со школьной скамьи начинать, с детского сада, говорить: «Ты не верблюд, не плюйся!»

Мы в детстве знали, что нельзя плеваться, ругаться, город надо беречь, любить. А сейчас посмотрите, сколько в городе мигрантов, как они к городу относятся.

Нуриля Чекирова, председатель ОО «Поколение BEST!»:

- Как показывает история, наказание рублем – не самое действенное. Надо, наверное, проводить какие-то встречи, семинары по продвижению таких вещей, собирать молодежь, в вузах проводить какие-то интересные мероприятия, флешмобы, а не по старинке загонять на лекции.

В этом плане Министерство образования может поработать со студенческими организациями. Тогда вполне возможно воспитать молодежь в правильном русле.

А действовать просто штрафами будет не так эффективно. Наша организация пытается такие вещи продвигать. Это дело не одного дня. Мы сами стараемся и наше окружение воспитываем, чтобы не употребляли нецензурные выражения.

Алексей Петрушевский, директор Центра реабилитации беспризорных детей:

- У нас принимался закон о запрете продажи спиртного несовершеннолетним. Но магазины как продавали, так и продают. Ответственность родителей за своих детей должна быть.

В некоторых странах Европы вечером до 21 года даже в ночной клуб не пустят. У них законы работают. У нас закон может работать, но все будет зависеть от семьи.

Если ребенок растет в семье, которая аморальный образ жизни ведет? Кто с них будет штраф брать? Или если подросток не имеет родителей?

Тогда нужно ужесточать наказание для магазинов. Продал спиртное детям? Закрыли. А меры однозначно принимать надо.

- Ваши воспитанники матерятся?

- Да. Ведем с детьми беседы, объясняем, иногда помогает, иногда нет.

Рахматилло Ахмедов, гражданин КР:

- Давайте рассуждать так: может быть, это вынужденная мера на сегодня, а во-вторых, поправки еще не подписаны. А пока они не вступили в законную силу, мы можем только предполагать о возможных последствиях.

Окультурить наше общество может только воспитание, мы должны воспитывать детей. Нужно финансировать и развивать культуру.

А поправки – вынужденная мера принуждения. Вот и все. Законы нужно соблюдать, закон для всех един.

Органы внутренних дел – как раз тот государственный орган, который должен проводить работы в этом направлении. У них есть полномочия осуществлять определенные административные взыскания, поэтому милиция и будет работать дальше.

Азамат Абдрахманов, начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД КР:

- В действующем законодательстве предусмотрены административные штрафы в размере от 100 до 300 сомов. Депутаты сделали от тысячи до трех тысяч. А в отношении родителей за антисоциальное поведение сумма штрафов увеличивается с одной-двух до пяти-десяти тысяч сомов.

В законодательстве также предусмотрели административный арест до пяти суток или общественные работы. Если гражданин не имеет возможность заплатить штраф, поработает, дворы подметет или снег уберет. Но за деяние нужно отвечать.

Сами представляете, что такое сегодня 100 сомов. Это даже не бьет по карману. И граждане относятся к этому несерьезно. Мы составляем административные материалы, проводим медицинское освидетельствование, и в итоге человек заплатил 100 сомов и ушел, снова совершая правонарушения. Правильно, что депутаты ужесточили штрафы, чтобы люди хоть чуть-чуть осознавали свою ответственность.

- Для вас это не станет дополнительной нагрузкой?

- Мы и так делаем эту работу. Давно пора было ужесточать наказание. В соседних государствах административная ответственность граждан сильно ужесточена. Надо бить по карману, чтобы люди в следующий раз уже думали, прежде чем что-то делать. Мы должны как-то воспитывать общество. А то где ни пройди, везде брань, плюются и курят. Могут свободно появиться в нетрезвом виде в общественных местах.

- Когда повышали штрафы за нарушение ПДД, обещали, что прекратятся взятки. Но получилось наоборот: выросли их размеры. Не будут ли теперь к каждому докапываться за нецензурную брань и требовать деньги? Не 100 сомов, а 500.

- Гаишник сам составляет протоколы и определяет вид нарушения. А при составлении административного материала участковый обязательно должен предоставить троих понятых, свидетелей. Тут совсем другая история. Злоупотреблять у сотрудника милиции не получится.