Призывник vs военком, или Кто нарушает Конституцию

Государственный комитет по делам обороны представил общественности проект закона, по которому достигшим призывного возраста кыргызстанцам запретят покидать пределы страны. Как объяснил представитель госкомитета Руслан Абдрахманов, норма, запрещающая призывникам временно выезжать из Кыргызстана, Конституции не противоречит. «Молодой человек может покинуть страну, если представит в военкомат необходимые доказательства, что ему нужно срочно выехать. Проверка будет очень серьезной, и ни о какой коррупции речи не идет», - сказал Руслан Абдрахманов.

Полковник пояснил: по его мнению, помимо прав у гражданина есть и обязанности, и одна из них - служить родине, так как «это священный долг». ИА «24.kg» обратилось к респондентам с вопросом: с чего взяли военкомы, что именно они вправе решать, уезжать призывнику или нет?

Токон Мамытов, советник премьер-министра, экс-депутат парламента:

- По Конституции человек имеет право на свободу передвижения и выбор места жительства, поэтому во многих странах нет института прописки. Но в том же Основном законе прописан священный долг – защищать родину. Что же касается упомянутой вами нормы, скажу так: нельзя отдавать на откуп военкоматам функции по решению, кто может уехать из страны накануне призыва в армию, а кто нет. В противном случае это будет рассадник коррупции. И здесь парламент, чтобы избежать появления очередной лазейки для мздоимства, должен разработать перечень тех, кто может беспрепятственно выезжать из республики. Это в первую очередь абитуриенты, которые едут учиться за рубеж и в вузы СНГ по следующим специальностям: программирование, юриспруденция, банковское дело, художники и музыканты. Второе – трудовые мигранты, являющиеся в семье единственными кормильцами, третье – те, кто едет на работу по контракту, четвертое – те, кто едет на повышение квалификации. Этой категории граждан специального разрешения военкомата не нужно. Все необходимые бумаги они могут представить при прохождении паспортного контроля в аэропорту или на вокзале - и, пожалуйста, дорога открыта. Также это требование должно касаться и перспективных спортсменов. Здесь мы должны поддерживать наших молодых ребят с творческим или научным потенциалом, а не загонять их в армию.

Асанбек Алымкожоев, экс-начальник Генштаба Вооруженных сил КР:

- Я не видел проект закона, но норма нужна, поскольку, согласно Конституции, каждый гражданин призывного возраста служить обязан. У нас получается, что многие уезжают в другие страны и там живут до 28 лет, а потом возвращаются. Поэтому этот пункт нужен для борьбы с таким явлением. Что же касается коррупции, то это зло может проявиться в любом ведомстве и на любом уровне, а не только в военкомате. Нельзя позволять молодым людям «косить» от армии. Другое дело, если человек уезжает учиться. Тут ему препятствий чинить никто не будет. Представь все надлежащие бумаги - и уезжай. Но проверка и контроль, конечно, быть должны.

Абдыгул Чотбаев, генерал-полковник, председатель ОО «Боевое братство»:

- Здесь возникает такая ситуация: молодые люди уклоняются от призыва и едут либо на заработки, либо на учебу. В общем миграционном потоке их сложно выловить, поскольку, переезжая с места на место в пределах страны, они не становятся на учет в военкоматах. Чтобы как-то устранить этот бардак, госкомитет и предлагает ввести эту норму о временном запрещении покидать Кыргызстан гражданам призывного возраста. Лично я поддерживаю. Поскольку нельзя сбрасывать со счетов еще и такой момент: молодые люди через третьи страны едут воевать в Сирию, и это очень опасно. Вместо того чтобы защищать родину, они служат неизвестно кому и чему. И кем они будут по возвращении - солдатами нашей армии или врагами? Что же касается коррупции, то этот аспект нельзя не принимать во внимание. В любой системе найдутся безответственные и алчные люди, и военкоматы не исключение. Но для контроля есть другие органы, в частности Военная прокуратура. В целом поддерживаю введение временного запрета.

Эрик Ирискулбеков, эксперт, адвокат:

- Пункт 2 статьи 20 Конституции гласит: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц». Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям. Конечно, введение запрета для всех достигших призывного возраста - грубейшее нарушение. Другое дело, что эта мера направлена против тех, кто хочет откосить от армии, но встает вопрос сбалансированности применяемых санкций. Существуют другие правовые механизмы, вплоть до привлечения уклоняющегося от воинской службы к уголовной ответственности. Хотя и здесь процветает коррупция.

Уулкан Байгубатова, председатель Комитета солдатских матерей:

- Эта норма нужна для контроля. У некоторых молодых людей даже приписного листа нет. Поэтому я не против. Конечно, если молодой человек выезжает за рубеж учиться, он должен пойти в военкомат, встать на учет, представив все необходимые документы для выезда, и отправиться за дипломом. А как вернется, может пройти альтернативную службу. Многие ассоциируют введение этого пункта с нарушением прав, прописанных в Конституции. Но в ней обозначены и обязанности. А обязанность такова, что защищать родину не просто нужно, это долг, и от него нельзя уклоняться. Поэтому ничего плохого или противозаконного во временном ограничении призывников на выезд из страны я не вижу.

Азиза Абдирасулова, представитель Коалиции против пыток в КР:

- Это очень коррупционный закон. Нет необходимости вводить эту норму. Наша армия нуждается от силы в 3-4 тысячах военнослужащих, тогда как под призыв ежегодно попадают от 60 до 70 тысяч. Более того, нести воинскую обязанность должны и выпускники юридических факультетов разных вузов страны, иначе они просто не смогут устроиться на работу в правоохранительную систему. У них требуют военный билет о срочной месячной военной подготовке. А здесь такой нюанс, что за ее прохождение потенциальный курсант должен еще и заплатить 50 тысяч сомов. Но если у него нет таких денег, что ему делать? К нему должны применяться меры взыскания или что? Вот вам еще одна лазейка для коррупционеров. Вот я и спрашиваю: зачем, если молодые люди и так рвутся в армию, держать еще кого-то насильно в стране? Или Кыргызстан мелкими шагами движется к созданию профессиональной армии с обязательной воинской обязанностью для всех?

Конечно, военкоматы обещают создавать списки потенциальных призывников, тех, кому положена отсрочка, студентов, тех, кто должен проходить альтернативную службу. Это инвалиды, сироты, полусироты, верующие, религиозные убеждения которых не позволяют брать в руки оружие. И где гарантия, что военным комиссарам не понесут мзду, лишь бы перевести ребенка из одного перечня в другой? Или засунуть в солдаты, лишь бы он получил потом военный билет и смог устроиться на работу по специальности. Так что этот закон создает очень опасный прецедент и множество лазеек для коррупционеров.