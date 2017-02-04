Пятая графа.kg: не наследить бы…

Государственную регистрационную службу (ГРС) в интеллектуальном плане лихорадит. Чего только стоят высказывания ее главы Тайырбека Сарпашева и релизы, рассылаемые пресс-службой ведомства. Сначала чиновникам вздумалось упразднить «пятую графу» в главном документе гражданина, якобы после этого все кыргызстанцы друг друга возлюбят навеки и станут вмиг толерантными. После госмужи сообщили, что журналисты неправильно поняли их светлые мысли, и графа «национальность» будет, но лишь в чипе, встроенном в паспорт.

На днях выяснилось, что в биометрических паспортах всех граждан будет писаться не национальность, а «кыргыз жараны» как «понятие инклюзивного общества, объединяющего разные этнические группы, являющиеся гражданами Кыргызстана». Однако член политсовета партии «Конгресс народов Кыргызстана», ветеран спецслужб Таалайбек Джумадылов резко высказался о данной инициативе.

Он заявил, что она, «во-первых, де-юре абсолютно противозаконна, антиконституционна, во-вторых, де-факто чрезвычайно опасна, в-третьих, яркое свидетельство скрытого навязывания западных, так называемых либеральных ценностей.

ИА «24.kg» узнало мнение респондентов по щекотливому, но, безусловно, важному вопросу.

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- Считаю, что данная мера ни к какой толерантности не приведет, она, скорей, приведет к утрате этнической самоидентификации многих граждан. Это их право указывать или не указывать свою национальность (этническую принадлежность). И на сегодня это право и так реализовано и действует.

Для поездок за рубеж у нас есть загранпаспорта, в них вообще не указывается национальность, только гражданство. Так что изобретать велосипед не нужно.

Это больше похоже на исполнение какой-то чуждой нам программы по унификации населения Земли и манкуртизации. Не секрет, что в мире идут тенденции по уничтожению традиционных государств. Народы отрывают от своего этноса и культуры, навязывают идеи псевдотолерантности. Такими государствами и народами легче манипулировать.

И потом не нужно забывать об этнических меньшинствах в КР. Возможно, для некоторых это последняя возможность фиксации и передачи информации о своей этнической принадлежности своим потомкам.

Убежден, что человек, знающий свой род, свою культуру и традиции своего народа, всегда будет с уважением и толерантностью относиться к представителям других культур.

Станислав Епифанцев, экс-депутат БГК, на свой странице в Фейсбук написал так (публикуем текст полностью):

«Хочу поддержать братьев кыргызов по жизни, выступающих против ликвидации возможности быть «кыргызами» и по паспорту. Одновременно хочу вставить свои две копейки по поводу предложения «переписаться» и всем остальным. Длинно, но по сути вопросов - эта статья была написана семь лет назад в соавторстве с моим казахстанским товарищем по тому же поводу.

Может ли русский казахстанец стать казахом?

При всей риторичности вопрос отнюдь не праздный. В последнее время в титульной среде достаточно активно обсуждается вопрос ассимиляции неказахского населения. В первую очередь, конечно, русского. Достаточно давно вброшено такое понятие, как четвертый жуз в качестве варианта решения этнического вопроса.

Сам по себе вопрос возник и латентно существует с первых дней независимости. И надо сказать, что в первое время русские психологически были готовы принять название «казах» как графу в паспорте, но тогда именно ура-активисты блокировали подобное решение. Теперь же именно ими же инициируется вопрос о названии «казах» для всего населения Казахстана.

Великий имперский дух

В ряду последних «глобальных» инициатив появилось предложение о развитии у казахов «имперского» духа, а всех прочих просто принимать в «казахи». Сама по себе версия выстроена по-школярски правильно. Да и к тому же автор честно признает, что ура-патриоты потерпели фиаско в своей многотрудной деятельности и перспектив на своем пути не имеют. Принципиально мы готовы согласиться с автором в том, что нынешняя линия ура-патриотов - всего лишь тупиковая ветвь не развития, а фактически выживания.

Да и великая имперская идея для казахов тоже вполне смотрится. Особенно на фоне нынешней мелкотравчатости ура-патриотов. Но, как всегда, сама идея повисает гласом вопиющего в пустыне, не имея ни реальной почвы, ни реального наполнения.

Если обратиться к Библии, то там говорится о зернах, брошенных на камень, которым не суждено взойти, и о зернах, брошенных в плевел, которым суждено сгнить. Какая судьба ждет предложенный имперский проект, мы не беремся судить. Одно ясно, что русскому, решившему стать казахом по этому варианту, придется прождать ну очень долго. Ясно все же, что пока это не теория, а только красивый миф.

Если же говорить абстрактно теоретически, то почему бы русскому не стать казахом, если это понятие получит гражданское наполнение. Но вот, в отличие от известных мировых примеров, в ближнесрочный период это невозможный вариант.

Конечно, верно, что гражданином Рима мог стать человек любого цвета кожи, не то что национальности. Даже рабы отнюдь не редко становились гражданами, но если взять на себя труд взглянуть на карту древнего Рима, то мы увидим колоссальный винегрет племен и народов на крошечной территории. И свою экспансию Рим начал, разгромив все соседние родственные племена, отправив в небытие их самоназвания или оставив их в качестве географических названий. Именно с этого началась римская «имперскость».

Рим заменил родоплеменное деление на гражданские институты. Очевидно, что для того, чтобы стать имперской нацией, казахи также должны уничтожить родоплеменные институты, стать единой однородной нацией, без деления на жузы, по крайней мере.

И если вспомнить Чингисхана, почитаемого многими казахами как одного из предков, то он, как исторически достоверно известно, собрал различные племена и народы и объявил им новый закон - отныне вы все монголы. И так было. И так стало. И именно монголы были ядром его войска.

Можно ли все-таки стать казахом?

Русский же в Казахстане вполне может говорить превосходно по-казахски, знать и любить казахскую культуру, еду, обычаи (и такие есть), но стать казахом не может, поскольку он не вписывается в родоплеменные форматы, он не имеет и не может иметь шежире, а значит останется вне рода племени.

Иными словами, русский может ощущать себя казахом, но стать им не сможет. Только в форматах гражданских институтов возможно решение вопроса.

Да, несомненно, французы поступили мудро - гражданином Франции может стать почти любой. За примерами далеко ходить не надо. У первого гражданина Франции Николя Саркози нет собственно ни капли титульной крови. Его супруга Карла Бруни - этническая итальянка. Да и вообще их семейства прожили во Франции без году неделя. Возможна ли такая постановка вопроса у нас? Думаем, вы сами знаете ответ!

Если же обратиться к историческому опыту нашей великой имперской соседки России, то мы увидим, что и там все в соответствии с мировыми образцами. В России с незапамятных времен было уничтожено родоплеменное деление и просто русским, а не «кривичем», «полянином»… мог стать любой.

В частности, мы все прекрасно знаем, как много татарских мурз положили начало русским фамилиям. И такая практика существовала всегда, русская нация при этом только становилась сильнее, принимая к себе представителей других наций. Исторический результат известен.

А в советские времена стать русским стало еще проще. При переписи ты имел полное право записать себя русским. Ну а во времена «нововременья» ты вообще можешь записать себя хоть «хоббитом».

У нас же есть пример Храпунова (бывший аким Алма-Аты, бывший аким Восточно-Казахстанской области, экс-министр по чрезвычайным ситуациям), который женился на казашке, старательно учил казахский язык, был, по слухам, неимоверно богат, сына женил на дочке казахского олигарха, но так и не стал своим для казахов.

Фантасмагорический абсурд!

Продолжая тему, мы хотели бы сказать, что прекрасно понимаем актуальность проблем титульной части нашего общества. Более того, скажем, что многие и даже очень многие русские казахстанцы не прочь участвовать в процессе их разрешения. Ведь вопрос национальной идентичности, развития казахского языка и культуры из числа тех, что прямо или косвенно касаются интересов всего общества.

Однако ситуация у нас носит фантасмагорически абсурдный характер. Сказать, что ура-патриоты «достали» своим непрофессионализмом, агрессивностью и непонятно куда расходуемыми бюджетными средствами все общество, это ничего не сказать. За двадцать лет, помнится, Ходжа Насреддин взялся обучить человеческой речи своего ишака. У нас же такое впечатление, что здесь, на самом деле, даже и конь не валялся.

И вместе с тем ревнители устоев отгородились стеной от прочей части общества, никого не подпуская к теме. Превратив вопрос в некую священную корову, которая, к тому же, и молока не дает. Зато тема стала неиссякаемым источником вдохновения ура-активистов в их негативной риторике.

Здесь напрашиваются извечные русские вопросы - «кто виноват?» и «что делать?». Беда в том, что неумение ура-патриотами делать дело обращается в ситуацию поиска врага. При этом пускается в ход риторика, что, мол, весь мир сейчас склоняется к национализму.

И это, в общем-то, близко к истине, но, как всегда, это не вся правда, а значит, сплошное лукавство. Все дело в том, что весь мир начинает исповедовать национализм гражданского толка или даже «государственный» национализм, и здесь все понятно.

А наши ура-патриоты выбрали путь этнического национализма, а это «две большие разницы». А в цивилизованной Европе даже такой одиознейший националист, как Ле Пен, открещивается от этнического национализма, как черт от ладана. Этнический национализм, а вернее, его итоги мы можем видеть в Руанде, где хуту и тутси вырезали по миллиону друг друга, и гражданской войне нет конца и края. А ведь тоже хотели только хорошего для своих.

Или другой характерный пример - Малайзия. Страна прошла через жесточайшие этнические чистки, проще говоря, резню, прежде чем поняла, что так жить нельзя. И вот вам процветание!

Если обратиться снова к мудрости Библии, то мы увидим в ней слова Экклезиаста «…и ничто не ново под Солнцем… все было, было». Да, конечно, наши ура-патриоты постоянно в поиске своих грабель, но должно ли общество в обязательном порядке их граблями получать по своему собственному темечку?! Стоит ли нашему обществу постоянно искать приключения на свою… шею? Не слишком ли это дорогая цена? А может быть, ура-активистам выделить отдельно взятую территорию или хотя бы аул, и пусть они покажут чудеса преображения, а потом можно и заимствовать опыт всем обществом?

Заглянем в историю

Если еще раз обратиться к примерам, то стоит посмотреть на историю тюрков. Несмотря на поднимаемое некоторыми ура-патриотами знамя пантюркизма, большинство обывателей весьма слабо представляют историю вопроса. А она как раз была бы нам весьма полезна.

Даже по прошествии без малого полутора тысяч лет с момента начала тюркской экспансии народы тюркской языковой семьи относятся к разным не то что народам, а даже к разным расовым группам (это к вопросу об ассимиляции). От чистых монголоидов до чистых европеоидов с большим количеством промежуточных форм. И разница эта со временем только увеличилась.

Общеизвестный также факт, что изначальные тюрки не оставили продолжения в истории. Нет в мире народа, являющегося прямым потомком этого воинственного племени.

Разумеется, народы разные даже расово, изначально говорили на разных языках, в том числе и предки различных казахских родов. И только под влиянием отваги и мужества тюрков (обаяния, как говорил Гумилев) восприняли самоназвание «тюрк» и тюркский язык.

И этот пример не единичен. В мире, к примеру, немалое количество народов, для которых английский является родным, но которые вовсе не являются англичанами. Предки многих народов мира говорили на других языках, нежели их потомки. Любая страна Европы, любой большой народ дают примеры такого рода.

На дворе ХХI век, и вряд ли будет продуктивно опираться во внутренней политике на этнический национализм. И здесь, в принципе, не важно, каков будет процент титульного населения сегодня или завтра. Гораздо важнее, чтобы люди просто хорошо жили.

Надо также сказать, что идеология, проповедуемая нашими ура-патриотами, скорее всего, присуща малым народам, нежели государствообразующей нации. В этом плане правы авторы, призывающие казахов к более масштабным целям, задачам и форматам. Только вот «принимать в казахи» кого-то, пожалуй, ни к чему. По нашей извечной традиции без взяток и здесь не обойдется. Уж лучше пусть русские остаются русскими, казахи казахами, а весна наступает вслед за зимой…

В завершение хотелось бы сказать, что у нас прекрасная страна, прекрасный народ, замечательное общее прошлое, и ни к чему омрачать сегодняшний и завтрашний дни. Помните, что благими намерениями мостится дорога в ад!»

Анэс Зарифьян, советский и кыргызский ученый-медик, поэт и автор-исполнитель:

- Я считаю, что если нет консенсуса в обществе, и это вопрос приводит к тому, что начинаются разборки и раздрай, то поднимать его и не нужно. Тем более если на сегодня существует возможность указывать национальность или не указывать по желанию гражданина. А почему нужно сейчас лишать их такой возможности? Что за глупость? Я вообще полукровка, мне баарабир, я сам не знаю, кто я такой - написал «гражданин Кыргызстана» и все. Но есть же люди, для которых это чрезвычайно важно. Ну и чего их лишать этой возможности? Я вообще противник силовых методов. Люди должны сами дозревать и сами прийти к этому. Если человеку не только важно написать, что он кыргыз, но еще из рода «солто» или «бугу», это его право.

Мне непонятно, зачем и почему нужно обязательно усложнять жизнь? Я скажу, что Черчилль был прав, когда говорил: «Большевики - это люди, которые ставят невыполнимые задачи и потом их героически пытаются преодолевать». Мне кажется, мы начинаем на ровном месте придумывать себе проблемы, начинаются общественные дискуссии, шум, сеем раскол в обществе и начинаем его по-большевистски преодолевать.

- Но чиновники считают, записав всех «кыргыз жараны», что все вмиг станут толерантными…

- Есть хороший еврейский анекдот на этот счет.

Приходит Рабинович и хвастается перед сородичами:

- Ви знаете, я-таки записался в паспорте русским.

А ему говорят:

- Дурак, бьют же не по паспорту, а по морде.

Мне кажется, у нас каждый начальник, когда приходит на должность, пытается сделать какое-то открытие…

- Оставить след в истории…

- Все верно, но пусть начальник помнит, что есть понятие «оставить след», а есть глагол «наследить».

В одной из моих старых песен есть такая фраза: «Уж тут не до того, чтоб след оставить, – Дай Бог, чтоб впопыхах не наследить!»