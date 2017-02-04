Медики. Неоцененный труд?

Призвание врача – спасать жизнь. Самое дорогое, что есть у человека. Сегодня в системе здравоохранения Кыргызстана трудятся 13 тысяч врачей и 33 тысячи медицинских сестер. В течение 2015 года из медучреждений убыло более тысячи врачей и 2,7 тысячи специалистов со средним медобразованием. Наибольший отток специалистов за пределы республики отмечался в Иссык-Кульской и Баткенской областях.

Главной причиной отъезда остается размер заработной платы. Государству предстоит еще многое сделать, чтобы она была достойной, признал сегодня глава государства Алмазбек Атамбаев. «Врач должен получать за свой труд достойное вознаграждение», - подчеркнул он.

А как в республике сегодня оценивается труд медработника? Об этом корреспондент ИА «24.kg» спросил у респондентов.

Айбар Султангазиев, председатель Общественного совета Министерства здравоохранения:

- Вся страна знает, что официальная зарплата врача – это мизер, который приравнивается к прожиточному минимуму – около 6 тысяч сомов. Некоторые получают чуть больше. Понятно, что отсюда рождаются и побочные доходы, и отношение врача к пациенту. Если врач не удовлетворен жизнью, как он может удовлетворить кого-то из своих больных? А решение следующее. Мы уже открыто говорим: давайте признаем, что у нас медицина наполовину частная, давайте легализуем все потоки, которые сейчас идут в карманы врачей под риском и страхом. Пусть деньги пациентов идут через кассу, и тогда мы сделаем нормальную зарплату врачам. У нас говорят о развитии государственно-частной медицины. Но ее как-то по-другому представляют. Это не означает, что государственную медицину можно ликвидировать. Врачи должны получать нормальную зарплату. Нужно установить нижнюю ее планку – не меньше $500.

- И вы думаете, тогда изменится отношение к больным и качество лечения?

- Даже за последние 3-4 года, когда пошла тенденция к небольшому повышению зарплаты, видно, что врачи начали держаться за свои места. В этом плане уже есть какие-то изменения. Если у человека желудок сытый, он будет хорошо работать. Второе направление, над которым нужно работать, это оснащение больниц. Мы со своим оборудованием не то что в XX веке - скоро будем в XIX.

Айсулуу О., частый пациент больниц:

- Я считаю, что вознаграждение врачей не просто недостойное, а унизительное. Поэтому и лечение в больницах - сплошное унижение. Психологическое. Медиков вынудили цинично зарабатывать, клянчить деньги, иногда шантажировать. Причем аппетиты некоторых настолько выросли, что суммы назначаются вне зависимости от возможности пациента их заплатить. Просто врачу столько нужно на какие-то приобретения. И система настолько запущена, что даже если каким-то чудом зарплату врачам поднять, скажем, до 30 тысяч сомов, то те, кто привык брать с пациента деньги, так и продолжат это делать. Ибо жажда к деньгам неистребима. Подчеркну: речь не обо всех врачах.

Алена Иванова, филолог:

- Я считаю, что государство сегодня не в состоянии платить врачам достойную зарплату. Именно поэтому многие хорошие специалисты уходят в частную медицину или вовсе уезжают из страны. И это обидно. Думаю, проблему можно решить, если изменить сам подход к системе. Давно уже пора отказаться от принципа бесплатного медицинского обслуживания. Стоимость услуг врачей должен определять рынок. Да, это будет дорого. Но это и правильно. Государство должно не врачам увеличивать зарплату, а давать такие пособия, чтобы уязвимые слои могли себе позволить услуги медика.

Наргиза А., пациент стационара:

- Мы говорим об официальном или неофициальном вознаграждении?

- Для начала об официальном.

- Конечно, зарплата у медработников, особенно у младшего медперсонала, мизерная. Как можно прожить на 5-6 тысяч сомов? А нагрузка на них большая. Лежу в больнице и вижу, как санитарки несколько раз в день моют полы, стены, постоянно чем-то заняты. А что касается неофициального вознаграждения, то, конечно, врачи берут у пациентов деньги. Но и делают они для больных очень много. А вообще нужно постоянно следить за своим здоровьем, тогда и к врачам меньше придется обращаться.

Марат Калиев, председатель Фонда обязательного медицинского страхования:

- Считаю, что зарплата у медиков низкая. К сожалению, пока возможности ее повышать нет. Но делать это нужно. Мы ищем возможности увеличивать оплату труда людям, у которых высокие нагрузки, не за счет дополнительных средств, а за счет внутренних ресурсов, оптимизации системы. В стационарах идет финансирование за результат. В 2016 году мы планируем внедрять этот принцип и на первичном уровне, в центрах семейной медицины. Правда, суммы небольшие. Но это первый шаг. А следующий – нужно изменять систему оплаты труда в государственных организациях здравоохранения. Она не должна привязываться к фиксированным градациям. Иногда у врачей бывает не очень высокая нагрузка. И когда один врач может справиться вместо двух-трех, должна быть возможность его мотивировать.

- Какова сегодня средняя зарплата у врачей?

- По итогам 2015 года на уровне первички врач получал 12 тысяч сомов, медсестра - 9,6 тысячи, санитарка - 6,3 тысячи. На уровне стационаров врачи получали немногим более 13 тысяч сомов, медсестры – чуть больше 10 тысяч. Это не за ставку, а средняя фактически полученная зарплата со всеми надбавками.

Во многом зарплата зависит от социально-экономического развития страны. Я думаю, если бы мы в экономическом развитии сделали хороший шаг, то и оплата труда медицинских работников должна была синхронно вырасти.

- А тем временем пациенты несут свои деньги врачам…

- Когда мы будем увеличивать формальную часть зарплаты, у нас будет возможность бороться с неформальными компонентами.

Динара Аляева, глава ОФ «Помогать легко»:

- Зарплату нужно увеличить раза в три, не меньше. И в первую очередь - детским онкологам. У них самая тяжелая работа в эмоциональном, психологическом плане. Они 24 часа в сутки привязаны к детям, которые умирают. И получать такую нищенскую зарплату (от 3 до 10 тысяч сомов) – просто унижение человеческого достоинства со стороны государства. В 2014 году мы помогали докторам, потому что у хирурга была зарплата в 3 тысячи сомов, а у детского врача – 5 тысяч. Как можно прожить на такие деньги? Их может хватить на неделю, если есть свое жилье. А если съемное? Высшее образование должно гарантировать, что молодые специалисты не будут уезжать из страны в поисках работы, а тем более квалифицированные. Если мы так будем разбазаривать свои светлые головы, профессиональные кадры, то скоро некому будет лечить больных.

Талантбек Батыралиев, министр здравоохранения:

- Если сегодня у врача недостаточная зарплата, это не значит, что государство или правительство недодает. На низкую зарплату жалуются и учителя, и инженеры, и многие другие специалисты. Но, учитывая состояние бюджета, я думаю, что государство справедливо распределяет имеющиеся средства по отраслям. В процентном отношении львиная доля выплат приходится на социальную сферу. Но по сравнению с другими странами этого, конечно, недостаточно. Денег всегда не будет хватать. Подчеркну: недостаточная зарплата не дает основания снижать качество обслуживания пациентов. Самым дорогим вознаграждением должно быть слово «спасибо» и удовлетворенность наших пациентов, что мы, к сожалению, не всегда обеспечиваем.