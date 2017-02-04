Коммерческий секс в тень?

На встрече с журналистами и.о. начальника столичной милиции Самат Курманкулов смело заявил, что за неделю очистит Бишкек от представительниц коммерческого секса. Это вызвало неоднозначную реакцию. Мнения в обществе разделились. Министр внутренних дел Кыргызстана Кашкар Джунушалиев сказал, что проблему проституции должны решать социальные службы, а не сотрудники милиции, поскольку закон запрещает притоны и содержание «жриц любви», но привлечь к ответственности девушку, стоящую на дороге, практически невозможно.

Редакция ИА «24.kg» решила спросить респондентов, нужно ли бороться с проституцией и как, на их взгляд, можно решить данную проблему.

Эрмек, продавец мобильных телефонов:

- Я читал эту новость, мы с ребятами посмеялись. Ведь сколько раз уже были подобные инициативы со стороны милиционеров. Да, на какое-то время они смогут очистить улицы от проституток, но пройдет время, и девушки опять возвращаются на свои места. Скажу открыто, пользуюсь услугами секс-работниц, но не с тех точек, про которые говорил начальник. Сейчас проще всего подобрать себе «подругу» на различных сайтах, там хоть и дороже, зато есть пусть и небольшая, но гарантия, что ты не заразишься половой инфекцией.

Александр Зеличенко, полковник милиции в отставке:

- В данном случае неважно - за неделю, за месяц или за год собираются очистить город, это не играет серьезной роли. Само по себе – очистим - мы это все уже проходили. Может, все-таки лучше направить свои усилия на раскрытие тяжких преступлений? А эти девчонки, сколько их ни «дави», уходят в подполье, и тогда их гораздо труднее контролировать и гораздо труднее контактировать и неправительственным организациям, которые занимаются профилактикой ВИЧ, наркомании. Они становятся недоступными и боятся ходить к врачу, избегают сотрудников милиции. А свои услуги они не перестают оказывать, просто становятся неконтактными, и таким образом развивается эпидемия. Мировой опыт показывает, что запретительными мерами эту проблему не решить. Это социальная проблема, и ее нужно решать не милицейскими методами. Есть службы, которые должны заниматься этим, и решать проблему нужно шаг за шагом.

Адыл, таксист:

- Даже если у нас в стране появится суперкоп, он не сможет запретить проституцию. Для этого нужны специальные законы. Да и зачем их трогать? Посмотрите, во всем мире есть такие работницы, и ничего. Лично мне они не мешают, кто как может, тот так и зарабатывает. Вот я вожу людей, хотя у меня есть высшее образование, но не могу найти работу по специальности. Считаю, что на панель девушки выходят в надежде заработать и прокормить семью. Мне приходится возить их, они рассказывают, что дома ребенок, муж бросил, вот и зарабатывают. Лучше бы милиция занималась другими проблемами, а их у нас в стране хватает.

Калича Омуралиева, глава общественного фонда «Наше право»:

- Проституция - это одна из экономических отраслей теневой экономики. Это приносит кому-то доход, и эти кто-то очень заинтересованы в том, чтобы она была. Что бы государство ни предпринимало, проституция будет, будет принимать другие формы, например, ездить по саунам, по притонам. Я думаю, что бороться с этим явлением репрессивными методами бесполезно. Репрессии нужно применять не к проституткам, а к тем, кто их крышует, - к сутенерам, содержателям притонов, саун. Есть уголовная статья, и ее можно применять. А какую статью можно применить к девушке, которая стоит на дороге? На каком основании они стали их задерживать? Государству необходимо принимать меры экономического характера, чтобы обеспечить этих женщин работой. Мы проводили исследование, и они сами рассказывали, кто их «крышует».

В свое время бывший министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев запретил им стоять на улице Ибраимова, и что поменялось? Они перешли на проспект Жибек Жолу, сменили дислокацию. К нам постоянно приходят люди и просят, чтобы мы помогли закрыть притоны в многоквартирных домах, милиция разводит руками, несмотря на то, что есть уголовная статья. Проститутки сами рассказывают, что по субботам им приходится обслуживать сотрудников милиции бесплатно. Другое дело - вовлечение в эту сферу несовершеннолетних. Вот сейчас из регионов приедут поступать в вузы многие девушки, провалят экзамены, денег нет, домой возвращаться не захотят, чем они будут заниматься? Вот о чем нужно думать. В Древнем Риме была улица «волчиц», туда посылали молодых юношей, чтобы проститутки обучили их премудростям секса. У нас в школе обучать нельзя, поэтому дети куда идут?

Тимур Шайхутдинов, член гражданского союза «За реформы и результат»:

- Избавиться от проституции невозможно. Самат Курманкулов не первый в истории, кто подобное обещал. Такого рода кампанейщина не приносит никаких результатов, высказывание направлено на пиар. Мне бы хотелось напомнить о том, что однажды бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев обвинял сотрудников ОВД в «крышевании» работниц коммерческого секса. Это проблема, над решением которой МВД и нужно работать. К сожалению, я не слышал о результатах проверок Главного управления собственной безопасности в этом направлении. Предлагаю руководству МВД и столичного ГУВД решать более насущные вопросы, связанные с безопасностью в стране, в том числе в Бишкеке. А нам, в свою очередь, важно предложить механизмы ответственности начальников территориальных подразделений перед населением и местным самоуправлением за ситуацию с правопорядком на вверенных им территориях.

Вероника, администратор в кофейне:

- Эту древнюю профессию нелегко искоренить, но все же правоохранительные органы должны бороться. Проблема в Бишкеке есть, и об этом говорят постоянно. Но ведь если бы не было спроса, то, наверное, не было бы и предложения. У нас причиной этого явления является внутренняя миграция. Вы наверняка знаете, что молодые девушки, которые приехали из регионов в поисках лучшей жизни, теперь за копейки продают свое тело только для того, чтобы прокормить себя.

Кубат Оторбаев, омбудсмен КР:

- То, что применяется в отношении наших граждан, работа которых не легализована государством, считаю дикостью. Неправильно таким способом бороться с этим явлением. Необходимо искоренить социально-экономические проблемы, чтобы девушки не выходили на улицы на заработки. Такая борьба с проституцией - это позор для сотрудников органов внутренних дел, в частности городской милиции. Необходимо сделать так, чтобы девушки были обеспечены работой, жильем, право на это - основополагающее, которое имеет каждый человек при рождении.