Кыргызстан - Казахстан: заклятые друзья

Взаимоотношения Кыргызстана и Казахстана сегодня сложно назвать партнерскими, даже несмотря на вхождение обеих стран в Евразийский экономический союз. Взаимные упреки, барьеры и запреты – то, что характеризует нынешние отношения государств.

Удастся ли соседям договориться мирно? Кто виноват в возникших сложностях и где разница между защитой собственных интересов и справедливыми упреками? Именно эти вопросы задал корреспондент ИА «24.kg» своим респондентам.

Айылчы Сарыбаев, доктор экономических наук, профессор:

- У каждого государства есть своя экономическая политика. Если у двух стран они не совпадают, то стороны начинают договариваться. То же самое касается взаимоотношений Кыргызстана и Казахстана. Не стоит драматизировать итог переговоров премьер-министров, которые состоялись в начале июня в Бишкеке. Да, пока никаких конкретных решений не принято. Но переговоры все равно продолжатся. В отношениях двух стран есть много спорных моментов. Эти проблемы будут решаться. Возможно, часть из них будет снята в рамках участия в ЕАЭС. Для того ведь союз и создан, чтобы решать подобные вопросы, унифицировать правила.

Я считаю, что самый спорный на сегодня вопрос (причем претензии тут высказывает не только Казахстан, но и другие страны ЕАЭС) - отсутствие в КР лабораторий международных стандартов ветеринарной диагностики. Этот процесс у нас, к сожалению, не отработан. Но не стоит ждать сиюминутного решения. Даже когда два человека женятся, им нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. А тут целые государства. Отмечу еще, что не надо перекладывать вину за происходящее на Казахстан или другую сторону. Это неверный подход. Не стоит искать виноватых. Нужно просто набраться терпения и планомерно вести работу по устранению имеющихся недостатков.

Азамат Аттокуров, исполнительный директор общественного объединения «Институт консультантов по менеджменту»:

- Наиболее острый вопрос на сегодня – закрытие границ. Например, по тому же самому картофелю. Это вопросы участия КР и РК в Евразийском экономическом союзе. Фактически сегодня Казахстан применяет меры нетарифного регулирования, ограничивая ввоз кыргызской продукции санитарными, фитосанитарными нормами, требованиями к маркировке, упаковке. Находятся разные причины, по которым наша продукция не попадает на рынок.

Еще одна острая проблема в том, что Казахстан в одностороннем порядке и без предупреждения закрывает границу. Это затрудняет въезд(выезд) наших граждан в(из) РК. Также есть сложности и в логистике. Транзитный груз с трудом пересекает территорию Казахстана. Вспомните хотя бы историю, когда груз с ГСМ для Кыргызстана был арестован и задержан на границе. Вагоны стояли в Казахстане больше двух месяцев, и наши нефтетрейдеры понесли большие убытки.

- А как решить проблемы?

- В том-то и дело, что все решается только через переговоры. Никаких силовых или иных методов в этом вопросе быть не может. Но проблема в том, что их итог невозможно предсказать, потому что решение вопроса лежит в политическом русле. Если политически мы будем выгодны для Казахстана, если будем что-то делать им в угоду, то они откроют границы. Если нет - сложности продолжатся.

Кубанычбек Идинов, экономист:

- Ситуация в любом случае должна нормализоваться. Отношения двух стран в принципе нормальные. Единственное, Казахстан тоже защищает своих производителей. Например, картошку недавно не пропускали, мясо. Насчет мяса, действительно, они боятся - пока лаборатории не построим, что на их территорию проникнут ящур, сибирская язва. Честно говоря, за годы суверенитета мы упустили ветеринарную диагностику. Все это время не готовили специалистов, молодежь не поступала на ветфакультеты. А старых специалистов многих нет. «Проснулись» власти, только когда уже вступили в ЕАЭС. Без наличия идентификации скота и лабораторий мы не можем поставлять мясо в другие страны. В этом вопросе Казахстан прав, когда требует соблюдения условий. Молоко мы сегодня поставляем в РК, но там тоже есть проблемы - например, с бруцеллезом.

Мы выходим на цивилизованный уровень торговли между государствами. Поэтому КР обязана соблюдать все международные нормы в части безопасности продукции. Нельзя считать, что Казахстан только хочет закрыть нам границу и не пускать наш товар к себе или в Россию. С другой стороны, нам РФ давала средства для строительства лабораторий. Неизвестно, куда они ушли, но в итоге есть только две – в Бишкеке и Оше. Это тоже существенно затрудняет прохождение наших товаров через границу. Но спорные вопросы в отношениях двух стран в любом случае будут разрешены. И немалую роль сыграет работа внутри Кыргызстана. Главное, мы должны разумно использовать выделяемые стране деньги, а не думать о своем кармане.

Айнура Чекирова, исполнительный директор аналитического центра:

- Прогнозировать дальнейшее развитие взаимоотношений Кыргызстана и Казахстана сложно, постоянно «всплывают» какие-то обстоятельства, которые трудно предугадать. Но есть факторы, которые позволяют предположить, как будут развиваться события дальше. Определенно, Кыргызстан и Казахстан – страны-союзницы. Мы совместно состоим в различных союзах - как в региональном, так и в международном масштабах. Поэтому говорить о серьезных конфликтных ситуациях пока нет оснований. Есть совместно используемые логистические порталы и ресурсы. Мы перевозим транзитом через границы друг друга различные товары, поэтому вынуждены сохранять дружеские отношения. Более того, из РК идет импорт электроэнергии.

Что касается перспектив, над которыми могут и должны работать наши правительства, так это энергетический рынок. Пока значительное количество электроэнергии мы импортируем из Казахстана по довольно высокой цене. Можно было бы переговорить по этому вопросу. Еще одна проблемная зона – транзит. Кыргызстан использует транспортные автодорожные коридоры Казахстана для экспорта своих товаров. Это наше окно в Россию и другие страны. Предприниматели до сих пор сталкиваются с административными барьерами. Не всегда заявленная политика может попадать в такт с реальной практикой. Все-таки человеческий фактор на местах не может не влиять на ситуацию. В этом плане главам государств нужно обеспечить жесткий контроль и мониторинг того, насколько заявленная политика соответствует поведению структурных подразделений.

Толонбек Абдыров, кандидат экономических наук, профессор:

- Взаимоотношения Кыргызстана и Казахстана нормальные, но как только речь заходит об экономике, возникают проблемы. Все дело в том, что сегодня в мире наблюдается экономический кризис. Казахстан тоже с ним столкнулся, что вынуждает его включаться в конкурентную борьбу. Российские и белорусские компании просто создали проблемы для местного бизнеса РК. И дополнительные сложности возникают, когда в ЕАЭС вступает Кыргызстан. Естественно, дешевая сельхозпродукция в любом случае должна была попасть на рынок Казахстана. Экономика РК и без того в сложном положении, а тут еще и кыргызские предприниматели начали поставлять туда свои товары. В итоге в казахской экономике обозначились большие проблемы.

Казахстаном сегодня создаются всевозможные барьеры, чтобы защитить свой рынок. Такие ситуации будут продолжаться. И связано это не только с Кыргызстаном, но и с взаимоотношениями РК и России, Белоруссии. Им же нужно своих предпринимателей тоже защищать и развивать. Нужно смотреть на нынешнюю обстановку именно с этой точки зрения. Не стоит считать, что Казахстан относится к нам плохо. Или мы к нему. Просто каждая страна пытается создать идеальные условия для своего бизнеса.