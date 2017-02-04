Дети отказываются жить. Почему?

С начала 2016 года в Кыргызстане самоубийством покончили с жизнью 49 детей и подростков. Статистика катастрофическая. Почему дети отказываются жить? Ответ на этот непростой вопрос попытались найти респонденты ИА «24.kg».

Назгуль Турдубекова, глава ОФ «Лига защитников прав ребенка»:

- Причины могут быть семейного характера, социально-экономические проблемы и медицинские показания, здоровье самого ребенка. Суицид может произойти из-за конфликтов в школе, когда ребенок не может найти общий язык со сверстниками, или же имеет проблемы со взрослыми. Мы проводили исследование, предполагая, что дети, скорее всего, из неполных, неблагополучных семей или вовсе без родителей. Но выяснилось, что большая часть детей покончили с собой, находясь дома, в семейном окружении. Это указывает на то, что родители вовремя не обращают внимания на суицидальное настроение своего ребенка. Психологи говорят, что это предсказуемо: ребенок становится замкнутым, может говорить о суициде заранее.

У родителей нет навыков общения с детьми-подростками. Основное количество суицидов приходится именно на подростковый возраст, когда у ребенка сложный период жизни, когда он ищет себя и поддержку у окружающих. И если он не находит такой поддержки, то идет на крайний шаг. Кроме того, дети не умеют обращаться за помощью. Такая культура у нас пока не развита. У нас должно работать как можно больше телефонов доверия, а такое направление у нас только начало набирать обороты.

Валентина Лисниченко, директор столичной школы:

- Очень сложный вопрос. Часто бывают конфликты в семье, недопонимание. Не исключаю конфликты и с педагогами. Разные причины. То, что нам, взрослым, кажется мелочью, пустяком, для детей может стать проблемой глобального масштаба. Многие родители уезжают на заработки. Понятно, что это социальная проблема, но детям, особенно маленьким, кажется, что их бросили, не любят. Это тоже одна из причин.

Взрослые очень мало разговаривают с детьми. Родители считают, что самое главное - это одеть, обуть и накормить ребенка. Это, конечно, важно, но еще важнее общаться с детьми, понимать их проблемы. А это и конфликты с одноклассниками, и первая безответная любовь, и мама чем-то обидела, и не пустили куда-то. С каждым отдельным случаем нужно разбираться.

- В вашей школе есть психолог?

- Да, и психолог, и социальный педагог. Но представьте себе масштабы – на 2,3 тысячи учеников один психолог. Проблема еще и в том, что раньше были специфические педагогические вузы. Очень много времени уделялось изучению именно детской психологии. Психология младшеклассника, подростка и старшеклассника – это совершенно разные вещи. Сейчас очень мало внимания уделяется этому вопросу, программа поменялась. Я считаю, что это тоже большая проблема. Наверное, сказывается и родительская безграмотность в плане детской психологии. Кроме того, в последнее время появились движения готов, которые пропагандируют суициды, самоубийства. У них считается хорошим тоном залезть на крышу 9-этажки и сидеть, свесив ноги. На это тоже нужно обращать внимание. Виноват и Интернет. Очень многие сильно оторваны от жизни, сидят в Сети.

- Что сейчас нужно сделать в первую очередь?

- Работать с педагогами, с родителями. Нам нужно просто учить родителей заниматься со своими детьми, разговаривать с ними, стараться понять.

Динара Давлетбаева, директор Центра помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, при мэрии Бишкека:

- Очень много причин, это как внутрисемейные конфликты, так и какие-то проблемы со сверстниками. В каждом случае надо разбираться отдельно.

- В ваш центр кто-то обращался с такими проблемами?

- Конечно. Мы работали с детьми, которые высказывали мысли о суициде, пытались совершить суицид. Всегда в основе должна быть причина. Иногда это может быть насилие, которое он переживает регулярно, но никому не может сказать. Иногда - конфликты в школе, в семье. Скажу, наверное, банальные вещи: родителям всегда нужно внимательно относиться к своему ребенку – не просто накормить, напоить, дать денег, отправить и встретить в/из школы, а нужно разговаривать с ребенком, уделять ему время, интересоваться, как он проводит время, с кем дружит, какие у него проблемы. Взрослым кажется, что детские проблемы – какие-то глупости, а для ребенка это очень большие трудности, которые также тяжело отзываются на его состоянии, как и мы, взрослые, переживаем личные трудности и неудачи.

- Часто родители ссылаются на нехватку времени…

- Можно ссылаться на все, что угодно, если мы не хотим что-то делать. Если мы любим ребенка, хотим, чтобы ему было комфортно и у него было все хорошо, найдем время. Что может быть важнее спокойствия и мира в семье, счастья твоего ребенка?

Кенеш Усенов, главный психиатр Бишкека:

- Причина суицида многогранна и многофакторна, выделить что-то одно нельзя. Подростки – особая группа риска: в подростковом возрасте происходят психофизиологические изменения. Они очень чувствительны, ранимы, хотят найти ответы на все вопросы. Очень большое самолюбие, хотят справедливости и мечтают о хорошей жизни. Если эти потребности где-то защемлены, это может толкать на крайние поступки. Вторая группа - семейно-бытовая, отношения в семье, с родственниками. Если в семье хороший психологический климат, все вопросы решаются вовремя, тогда этот фактор отступает назад. А если там постоянные конфликты, угрозы, насилие, унижение – этот фактор может повлиять на принятие рокового решения.

Третье – депрессивное состояние. Зачастую мы просто упускаем этот момент. В первую очередь у подростка меняется поведение: стал пропускать занятия, часто конфликтовать с родителями, что не было свойственно ему, за собой не следит, употребляет какие-то вещества (наркотические или спиртные напитки), часто говорит о жизни пессимистически (надоело жить и так далее). Есть и другие симптомы: становятся эмоционально холодными, высказывают мысли нехорошие о будущем и прошедшем («Да, у меня ничего хорошего не было в жизни и, наверное, не будет»). Экономические трудности, потеря близкого человека и много стрессовых ситуаций тоже могут толкать ребенка на суицид. Исходя из этих причин необходимо продумывать профилактику: улаживать отношения в семье, решать вопросы школьных неприятностей.

Чтобы эти вопросы решать, нужен человек, который бы услышал ребенка, вместе с ним подумал над решением проблем. А это у нас хромает на уровне школы, родителей, врачей. Нужна скоординированная работа, орган, ответственный за координацию всех секторов.

Жамиля Талкамбаева, старший инспектор управления общественной безопасности:

- Потому что родители заняты собой, а своим детям вообще не уделяют времени. С начала 2016 года по Бишкеку зарегистрировано три суицида несовершеннолетними. По каждому случаю проводим служебное расследование, анализируем. И в большинстве (98 процентах) случаев, о чем говорит также статистика за 2014 год и за 2015-й, суицид совершен из-за конфликтных ситуаций с родителями. Возраст несовершеннолетних, покончивших с собой, 14-17 лет. В одном случае в семье не было матери, а отец злоупотреблял спиртным, подросток повесился после ссоры с ним. В другом случае у мальчишки были разногласия с мамой, братьями и сестрами. Он оставил записку, где со всеми прощается и просит прощения, а также благодарит за то, что его ругали. Третий случай – парень повесился из-за безответной любви.

В Бишкеке есть турецкие лицеи, в которых учатся наши дети. Когда наши сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних хотели провести лекции, их не пустили, мол, все дети нормальные и надобности в лекциях нет. Вот у них и повесился 17-летний парень. В предсмертной записке написал, чтобы его сфотографировали и отправили фото тому, кого он любил.

В регионах республики идет рост суицидов, чуть ли не каждый день происходят самоубийства детей. Это страшно. Мамы и папы не слышат своих детей, они просто не заинтересованы в судьбе ребенка. Сотрудники ИДН работают на местах по профилактике суицидов, но с ребенком должен работать психолог. Они есть в школах, но, к сожалению, не у всех образование соответствует. Мы направили письмо в департамент здравоохранения, чтобы лекции читали специалисты.

Гульмира Ахматова, заведующая отделом по защите семьи и детей Минтруда и соцразвития:

- В основном это происходит из-за пренебрежения нуждами ребенка. Суициды и правонарушения среди несовершеннолетних совершается и во вполне благополучных семьях. Недавно на встрече сотрудник МВД рассказал о том, что мальчик покончил с собой из-за того, что друзьям пообещал зарезать барана, а родители не дали на то разрешения. Ему стало неудобно перед друзьями, и он спросил у родителей: «А если я умру, вы зарежете барана?» Те ответили положительно, он взял и повесился…

У нас сейчас идет ослабление роли семьи как гаранта всестороннего развития ребенка. После распада Союза мы не стали заниматься идеологией, в школах убрали завучей по воспитательной работе. Насилие в семье, жестокость совершают самые близкие люди по отношению к детям – мать, отец, дедушка, бабушка. Ребенок, не выдерживая жестокого обращения, убегает из дома, подвергает свою жизнь опасности, совершает суициды. Эта проблема актуальна не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Но беда в том, что мы долгое время умалчивали ее, думая: все, что делается в семье, это ее внутреннее дело. Надо повышать роль и ценность семьи, в школах вести какие-то уроки. Дети сейчас живут в виртуальном мире, зайдешь в маршрутку, все пассажиры уткнулись в телефоны, сидят в наушниках.

Светлана Алексеевна, мать троих детей:

- Мои дети выросли вполне благополучно, но я не считаю, что в этом главная заслуга моя. Чем старше становлюсь, тем увереннее могу сказать: просто Бог миловал. На чем основано мое убеждение? На опыте жизни. Знаю вполне благополучные семьи, в которых дети - не просто любимые и желанные, но и обласканные вниманием матери, которая всегда поймет, поддержит и простит, сводили счеты с жизнью. Дети эти не боялись сказать о своей беде или ошибке, ну разве что не хотели опечалить мать. Да и ошибок-то кардинальных, роковых – просто не было. И вдруг – как гром среди ясного неба – суицид. Как ножом по сердцу.

Думала много об этом и пришла к выводу, что виновато общество в целом. Раньше мы жили в таком мире, в котором некоторые темы, и самоубийство в том числе, были словно под запретом. Были табуированы. О них говорили шепотом или не говорили вовсе. Во всяком случае, многие темы были не для детских ушей, взрослые понимали: психика подростка должна окрепнуть, чтобы он смог пережить и осознать что-то очень сложное, важное и трагическое. А теперь с экранов телевизоров то и дело трещат о самоубийстве, показывают смерть во всей красе, ну, например, в виде балета «Анна Каренина», включают его для дневного просмотра. А ведь этот роман написан для взрослых, много переживших людей, но сегодня уже в детсаду знают, что героиня его бросилась под поезд. Раньше об этом говорили только в сказках. Да и там погибали в основном злые герои, а для добрых всегда находилась живая вода. Теперь дети сами маленькие боги: в компьютерных играх они вольны убивать и миловать по нескольку десятков персонажей.

Вероятно, однажды решают поэкспериментировать и над собой, а кто-то - отомстить за что-то взрослым: назло вам брошусь с крыши. Окажись в эту минуту рядом с ними авторитетный в глазах подростка человек, ироничный и трезвый, он быстро исправит ситуацию. Где эти люди? Да это же мы с вами! Поэтому начинать надо с себя. Авторитет зарабатывать у детей. Чем? Думаю, что совместными добрыми делами.