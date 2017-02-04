Во многих странах 1 апреля считается Днем смеха. Ежегодно розыгрыши устраивают дома, в офисах или даже на улице. Традиция эта сложилась давно. Сохранились достоверные данные об одном из первых масштабных розыгрышей, который состоялся в Москве в 1703 году. Тогда людей зазывали на «неслыханное представление». Когда зрители собрались, распахнулся занавес, и все увидели полотнище с надписью «Первый апрель - никому не верь». Кому-то было смешно, а кому-то, вероятно, не очень.

ИА «24.kg» решило поинтересоваться у респондентов, что они видят в Кыргызстане смешного и отчего им бывает грустно.

Санжар Сакиев, адвокат:

- Все это было бы смешно… Участники судебного процесса несколько сконфузились, когда из совещательной комнаты судьи, куда он обычно удаляется для вынесения решения, услышали громкий голос последнего: «О’кей, Гугл…»

Наши судьи не прибегают к научным источникам, а вместо этого руководствуются практическими советами своих коллег. Но зачастую практика очень далека от теории. От этого становится грустно.

Инесса Артемьева, бишкекчанка:

- Однажды мои друзья приехали в травмпункт (понятно, что повод у них был печальный: маленький сын сломал ногу). А вот день был праздничный – 8 марта, и все его уже немножко отметили, врачи в том числе. Они взяли ребенка на руки, сделали рентген, сказали родителям не волноваться и занесли ребенка в кабинет накладывать гипс. Когда минут через 15 вынесли, оказалось, что гипс наложили на здоровую ножку.

Бакыт, учитель средней школы города Бишкека:

- Смешно наблюдать за тем, как ученики младших классов отказываются есть горячие обеды, которые государство выделяет для них бесплатно. Оставшуюся еду потом куда-то вывозят, а государство тратит на это миллионы сомов. На вопрос, почему бы не приготовить более качественные обеды, в столовой школы отвечают, что на одного ученика положено 14 сомов. Кого мы обманываем?

Никита Тарасенко, дизайнер:

- В Кыргызстане на рекламных щитах можно встретить ляпы или орфографические ошибки. Бывает очень смешно, но в то же время грустно. Опечатку можно сфотографировать и выложить фото в социальную сеть, над этим будут смеяться. А вот грустно то, что ошибки допускают. Наша страна по дизайну и рекламе отстает от Москвы лет на 15, это тоже очень грустно. Я веду блог по плагиату, рассказываю, как наши граждане воруют картинки из Интернета. Смешно, когда наши пытаются «креативить», а получается идиотизм.

Полад Сулейманов, ветеринар:

- Хорошо смеется тот, кто смеется последним, решила собака, с радостью укусив напоследок лечившего ее ветеринара.

Ольга Михайлова, домохозяйка:

- Смешно порой смотреть, как нелепо действуют наши муниципальные службы, выполняя двойную работу. На днях я проезжала по улице Советской и увидела криво посаженную ель, после сообщения в СМИ оплошность исправили.

А еще смешно наблюдать за тем, как пешеходы обходят ямы на тротуарах, гуляют, как по лабиринтам. Но грустно оттого, что ремонтом пешеходной зоны никто не занимается.

Кылыч, таксист:

- Смешно наблюдать, особенно в час пик, чем люди занимаются в пробке. Кто-то поет, кто-то играет в телефоне, но если задуматься о проблеме всерьез, становится грустно. Ведь столице, особенно в центре города, как воздух нужны развязки, но наши власти даже и не думают разгружать центр. А количество машин в стране с каждым годом увеличивается. Скоро вместо трех-четырех полос на трассах останется всего одна – остальные превратятся в парковку.

Азиз Аспеков, госслужащий:

- Сегодня на работе объявили о выделении премии. Все очень обрадовались, ходили веселые, довольные и строили планы на пятницу. При этом все забыли, что сегодня первое апреля, и это, конечно же, была шутка. Розыгрыш. Как все-таки финансовая мотивация важна для людей, особенно на госслужбе, ведь зарплаты у рядовых госслужащих не хватает даже на неделю. В будущем, похоже, зарплату будут платить благодарственными письмами!

Настар Мамай, художник-абстракционист:

- Мне было бы смешно, если бы некоторые представители художественного совета, не имеющие специального образования, понимали мои картины. А грустно оттого, что художники тратят много времени на создание картин, и людям они нравятся, но из-за нехватки средств народ не может позволить себе что-то приобрести.

Нурбек, продавец на рынке:

- Смешно, когда приезжает комиссия и нас демонстративно выгоняют с мест, где мы торгуем. Проходит час, и мы в очередной раз возвращаемся. Почему местные власти не создают для нас условий? Платить за место на рынке дорого, поэтому мы работаем на улице. С другой стороны, если бы цены на базаре были приемлемыми, то мест бы не хватило для всех желающих торговать. Смешно это или грустно, решайте сами.

Тариэль Жээнтаев, видеооператор:

- Я часто вижу в городе, как молодые парни и девушки снимают на сотовые телефоны различные ролики и клипы. Мне становится смешно: теперь каждый первый сам себе режиссер, а каждый второй - оператор… При этом «работа» тех, кто, не имея опыта и соответствующей техники, что-то лепит для эфира, вызывает лишь горький смех. Ведь раньше, когда не было мобильных телефонов и портативных камер, мы относились к съемке ответственно и переживали за каждый кадр.