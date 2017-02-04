Счастье есть!

Нет на свете человека, который не хотел бы быть счастливым. Во всем мире 20 марта отмечается Международный день счастья. Дату учредила Генеральная Ассамблея ООН в июне 2012 года по инициативе Королевства Бутан. А что для вас счастье? С таким вопросом ИА «24.kg» обратилось к своим респондентам.

Тамара Айтиева, молодая мама:

- Для меня счастье в простом и банальном - моя дочь, любимый человек, который подарил мне счастье материнства, здоровье и благополучие родителей, надежные друзья, на которых можно положиться в любой момент.

Ольга Гребенникова, эксперт ФАО по связям с общественностью в Центральной Азии:

- Счастье - это такое состояние, когда физически ощущаешь гармонию души, тела и разума. Еще проще: когда чувствуешь «бабочек в животе». Когда все уместно, все получается, ничего не раздражает, не бесит, не выводит из равновесия, когда горят глаза и с лица не сползает выражение удовольствия. Любовь? Да. Только помимо физической это и любовь ко всему живому и неживому. Это что-то, что, наверное, даже больше любви. К сожалению, это лишь мгновения, краткие и прекрасные. Долго состояние счастья не может длиться. Я не встречала ни одного человека, который был бы постоянно счастлив. И в этом, наверное, чудо этого чувства. Искусственно его не вызовешь, разум бессилен, любые попытки стать счастливым насильно обречены на провал. И вот наступает момент, сходятся какие-то звезды, линии, пазлы, и ни с того ни с сего просыпаются эти самые «бабочки».

Со мной это произошло в Будапеште, в начале ноября. Причем никаких явных предпосылок не было - рутина на рутине, стресс на стрессе, к тому же летать на самолете для меня всегда очень тяжело. А тут - неожиданно, непредсказуемо и невероятно - появилось это ощущение. И сразу открылся мощный творческий канал, хотелось писать и писать, рассказывать, какая она прекрасная, наша жизнь, сколько вокруг чудес, мимо которых мы каждый день пробегаем. Сразу все становится интересным, и ты начинаешь замечать то, чего не видел раньше: детали, взгляды, запахи, вкусы, звезды. Правда, почти перестала спать, но это такие мелочи!… Зато появилось время делиться ощущениями. Я уверена, что каждый человек достоин счастья. И каждый на подсознательном уровне знает путь к этому чуду. Нужно просто не забывать, что оно рядом.

Лариса Александровна, пенсионер:

- Счастье - когда ты здоров и обходишься без посторонней помощи. Когда в каждой семье и в нашем государстве все благополучно.

Руслан Абдылдаев, IT-специалист:

- Счастье есть! И пить (смеется). Сядешь у берега реки, выпьешь стаканчик пива, чтобы отвлечься от повседневной суеты и проблем, разложишь костер, пожаришь шашлычок. Смотришь на водную гладь, на синеву неба, слушаешь пение птиц… А если еще и рыба клюет! Вот оно, мое тихое счастье.

Мирлан Жеенчороев, депутат парламента:

- Счастливым меня делают моя семья, близкие, дети. Когда вокруг люди излучают радость. Счастье - жить в той стране, которую ты любишь.

Александра Петрова, домохозяйка:

- Разве можно определить, что такое счастье?

- У каждого оно свое.

- Наверное, когда задумал что-то хорошее, и все сбылось. Когда родные и близкие живы-здоровы. А для меня, для матери, у которой ребенок-инвалид, каждая ночь, прошедшая спокойно, уже счастье.

Елена Баялинова, консультант пресс-центра Минздрава:

- Мне думается, что в начале жизненного пути как-то принято все усложнять. Отвоевывая место под солнцем, в отношениях с людьми мы, как правило, строим баррикады, чиним новые препятствия, от того и определение счастья у нас получается каким-то сложным, надуманным. К примеру, счастье для нас - это достижение каких-то целей, взаимопонимания с близкими людьми и так далее. Одним словом, действие, которое ты сам или кто-то должен совершить. С годами тебя уже тяготит любое усложнение в отношениях или жизни, и начинаешь радоваться самым простым вещам, с которыми у тебя и возникает ассоциация счастья. Например, загруженная по уши работой, я вдруг становлюсь счастливой оттого, что чувствую дыхание весны, слышу пение птиц за окном, вижу идущих навстречу улыбающихся людей или какие-то веселые сюжеты прямо на улице… Я не загромождаю свой внутренний мир обидами, злобой и ненавистью, а, наоборот, высвобождаю в нем все больше места для радостных ощущений: я есть, я живу…

Павел Десятников, депутат Бишкекского горкенеша:

- Для любого человека счастье - иметь здоровую семью, жить в здоровом государстве и здоровом обществе. Все это - составляющие того счастливого дня, который ждет каждый из нас.

Нургуль Алиева, продавец:

- День ото дня все больше убеждаюсь, что человек - вечно недовольное существо. То ему скучно, то хочется уединения, то ему жарко, и быстрее бы снег пошел, то ему холодно, и он думает, когда же лето придет. Не раньше своего срока оно придет! Посмотрите, как живут сотни кыргызстанцев: один инвалид, другой оказался на улице, и при этом все равно не унывает, третий перебивается случайным заработком… А у тебя и здоровье есть, и семья, которая подставит твердое и надежное плечо в трудную минуту, и стабильная работа. Это ли не повод быть каждый день счастливым, довольным и благодарным судьбе?!

Талантбек Батыралиев, министр здравоохранения:

- Счастье – понятие растяжимое. Когда ты молодой и встретил любимую, а когда уже взрослый - в семье все в порядке и дети здоровы. Когда в стране политическая стабильность – тоже огромное счастье.

Айгуль Рыскулова, вице-мэр Бишкека:

- Сложный вопрос. Каждый воспринимает счастье по-своему. Для меня счастье проснуться утром здоровой. Есть куда спешить, работа. Рядом со мной есть близкие люди. Главное - не унывать и почувствовать себя счастливой. Мысли ведь материализуются. Нужно позитивно смотреть на этот мир. Если же настрой пессимистичный, то и вокруг тебя будет все серо и холодно.

Будьте счастливы!