Есть ли защитники у рядовых?

В СМИ прошла информация об избитом солдате ГКНБ. Рукоприкладство позволил командир войсковой части №64479, где служил рядовой Абытбек уулу Мамарасул. С тревожным сообщением обратились к руководству ГКНБ представители комитета солдатских матерей. «Военнослужащего 21 января ночью избил командир роты капитан Аралбаев», - отметили они.

Пострадавший находится в военном госпитале. Расследование ведет Военная прокуратура. «Это уже не первый случай, когда солдата избивают офицеры. Печально, что таких командиров-агрессоров покрывает руководство», - пишет комитет солдатских матерей. В связи с ЧП ИА «24.kg» обратилось с вопросом к своим респондентам: кто защитит наших солдат?

Гульшайыр Абдирасулова, консультант правозащитного центра «Кылым шамы»:

- По законодательству очень сложная процедура обращения. Если взять дисциплинарный устав, то военнослужащий может обратиться только к командиру. Солдату срочной службы, который исполняет свой конституционный долг, дается право с телефона командира сделать звонок, допустим родителям. Правозащитники задаются вопросом: как в присутствии командира он может заявить о своей жалобе, даже при знании телефонов доверия Военной прокуратуры и так далее? Сегодня большой вопрос к органам Военной прокуратуры, у которых есть ящики для писем и жалоб. У солдата не всегда бывает ручка и бумага, а наша практика показывает, что некоторые даже писать не умеют. Поэтому вопрос, насколько сегодняшние механизмы жалоб доступны и эффективны.

Избиение солдата - превышение должностных полномочий. По любому такому факту даже без наличия заявления от самого военнослужащего, думаю, органы прокуратуры должны оперативно реагировать. Доступ правозащитников в части защиты военнослужащих от пыток и жестокого обращения, от доведения до суицида пока очень ограничен. К сожалению, практика показывает, что не всегда такие дела заканчиваются привлечением к ответственности. Поэтому такие случаи и происходят, и с каждым годом их число увеличивается несмотря на реформы, идущие в секторе обороны. Военнослужащие - люди, на которых равняются, при этом они сами нарушают дисциплину. Что уж говорить о простых гражданах.

Алмамбет Шыкмаматов, депутат парламента Кыргызстана, член фракции «Ата Мекен»:

- Есть писаные и неписаные законы для службы в армии, ими и должны руководствоваться все люди в погонах: от младшего лейтенанта до генерала. Военные – совершенно другой социум со своей иерархией и отношениями, продиктованными уставом. Всегда так было, что старшина – это мама, командир – папа. Первый заботится о соблюдении солдатами режима, об их амуниции, провианте, а второй – о безопасности. То, что произошло, просто возмутительно. Солдат, как и любой гражданин нашей страны, находится под защитой Конституции. И очень хорошо, что есть такой комитет солдатских матерей, который вытаскивает на поверхность вопиющие факты, придает их огласке и ставит на общественный контроль. Только таким способом мы сможем защитить права наших ребят, которые служат сейчас. Если эти факты замалчивать, то в армии будет процветать произвол.

Абдыгул Чотбаев, председатель ОО «Боевое братство»:

- Защищать в первую очередь должно государство. Это касается солдат, сержантов, офицеров. Им нужна социальная защита - зарплата, квартира, все условия для несения нормальной службы. А если вопрос касается негативного момента, называемого в простонародье дедовщиной, солдат должен сам себя защитить. Зачастую неуставные взаимоотношения возникают по вине самого солдата. Могу сказать из своего опыта: есть солдаты, которые специально провоцируют. Другие выполняют указания, поручения и приказы недобросовестно и некачественно. В итоге своими халатными действиями вынуждают морально слабых командиров заниматься рукоприкладством.

Анвар Сартаев, руководитель инициативной группы ветеранов силовых структур:

- Государство не обеспечивает защиту военнослужащих, соответствующий механизм не отработан. В стране даже нет органа, который бы этим занимался. В обязанности омбудсмена КР это не входит, военного адвоката у нас нет. На сегодняшний день не защищены ни солдаты, ни офицеры. Ветераны-силовики в свое время предлагали создать при президенте КР институт военного омбудсмена, как во многих развитых странах. Однако к нам не прислушались. Наоборот, стараются прикрыть некоторые общественные организации, заботящиеся о людях в погонах. Рассчитывать им сегодня не на что: лишь бы ничего не случилось.

Исхак Масалиев, депутат парламента Кыргызстана, член фракции «Онугуу-Прогресс»:

- Для этого существуют Военная прокуратура и суд. Другое дело, что сейчас в армии нет института, работающего на предупреждение таких инцидентов. Политзанятия не проводятся, а молдо или священника среди военных нет. Нужна организация, представители которой будут следить за моральным климатом в армии. Мы же реагируем уже на следствие, а надо искать причину, почему такое произошло. Командир же для рядовых - как отец родной, а тут получается - какой-то инквизитор. Как можно избивать ребенка? Этот солдат – ребенок для него. А если бы командир применил оружие в отношении рядового или тот в отместку решил пристрелить своего начальника? Нужно выносить этот вопрос на общественное обсуждение и разрабатывать механизмы воздействия, чтобы такого больше в армии не повторялось.

Жыргалбек Саматов, депутат парламента Кыргызстана:

- Я считаю, что защищать от такого должны, прежде всего, закон и армейский регламент. Гражданские не смогут повлиять на ситуацию в армии. Это закрытый конгломерат. Но командира, поднявшего руку на военнослужащего, следует осудить по всей строгости другим в назидание, может, количество таких ЧП и сократится.

Толекан Исмаилова, глава правозащитного центра «Бир Дуйно»:

- Конституция гласит, что мы все равны перед законом. Другое дело, что этот постулат не работает. Как только нарушаются права человека, на его защиту должны встать представители соответствующих государственных организаций. Но они молчат. Где омбудсмен и его команда? Почему нет никакой реакции? Опять надеются на правозащитников? Но у нас тоже узкая специализация, мы и так стараемся охватить все институты, где есть правонарушения. Однако это задача, прежде всего, государства.

Токон Мамытов, генерал-лейтенант спецслужб:

- Рукоприкладство запрещено воинскими уставами и соответствующим законодательством КР. Надо только их соблюдать и придерживаться. Надо быть законопослушными командирами. Только это направление, другого я не вижу. Обязанность командира – не заниматься рукоприкладством, а быть примером и воспитывать солдат методом убеждения. Есть много способов, которые позволяют эффективно обучать и воспитывать солдат без применения физического насилия. Большинство командиров – грамотные и добросовестные, прекрасные воспитатели. Но, к сожалению, иногда находятся нерадивые командиры, которые допускают нарушения уставов.

Асия Сасыкбаева, экс-депутат Жогорку Кенеша:

- Причины таких ситуаций - слабый контроль и слабая профессиональная подготовка офицерского состава, раз они могут поднять руку на подчиненных.

- Государство с этим борется на должном уровне?

- Конечно, нет, если эти вещи происходят, есть упущения. Эти вопросы не единожды поднимались на разных уровнях, в том числе на правительственном и в Жогорку Кенеше V созыва. Должна быть определенная система, при которой те же офицеры не смели бы трогать рядовых.