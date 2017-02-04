Воспоминания студента: от сессии к веселью и обратно

Студенческие годы - незабываемая пора для каждого. Наверняка многие могут вспомнить, как приехали из села в большой город, штудировали книги до пяти утра, прогуливали пары и, конечно же, сдавали сессию.

Студенты – народ беззаботный, не прочь отметить каждый праздник, как говорится, был бы повод. Среди них есть особо любимый – «Татьянин день».

ИА «24.kg» решило вернуть своих респондентов в студенческие годы и спросить, что они помнят о «золотом» времени.

Абдуллат Кадыров, директор Национального центра фтизиатрии:

- Я учился в мединституте. Преподаватели нам говорили: «Пока не окончите четвертый курс, вы не считаетесь студентами». Мы дни напролет сидели, обложенные книгами, конспектами и усердно «зубрили».

- Вы были отличником?

- На протяжении всей учебы я был потенциальным отличником (смеется). На сессиях у меня, как назло, всегда была одна четверка. Я вообще не любил такие предметы, как политэкономия, философия, история. И всегда задавался вопросом, зачем все это будущему врачу? Кстати, наш курс был самым лучшим по успеваемости, чего не скажешь о дисциплине.

- Почему вы выбрали именно медицину?

- Сначала я хотел стать историком. Но после одного случая изменил свой выбор. Учился я в классе девятом, когда заболел один из моих братьев-двойняшек. У него была почечная недостаточность, вскоре он умер. Тогда я четко решил, что буду врачом-урологом.

Александр Кацев, заведующий кафедрой международной журналистики КРСУ:

- Существует масса анекдотов о взаимоотношении студентов с преподавателями, в которых всегда выигрывает первый, а в жизни - наоборот.

- Расскажите один из них.

- Студент не может ответить на экзамене, и преподаватель в зачетке пишет «осел». Студент выходит, читает это и возвращается: «Профессор, вы тут расписались, а оценку не поставили».

Я всегда с удовольствием вспоминаю эти светлые годы. Студенчество – пора, когда делаешь все, что нравится, это формирует личность. Это время проверок на человеческие качества.

- Какие они – ваши «золотые» годы?

- С 9-го класса я очень хотел стать журналистом. Начал печататься в газете «Комсомолец Киргизии». После окончания вуза меня направили преподавать в пединститут в Пржевальск (город Каракол - прим. ИА «24.kg»). Мне очень повезло. В то время журналисты должны были откликаться на каждое постановление партии. Я был преподавателем, оказался свободным в выборе темы. Так и до сих пор: печатаю то, что по душе.

Аделя Лаишева, директор ОФ «Республиканский учебный центр медиакоммуникаций»:

- Это действительно самые светлые годы, особенно если они связаны с театром. Помню, как за ночь перед экзаменом прочитывалось по десятку пьес, переписывалось огромное количество конспектов. Мы были молоды и талантливы! Нам казалось, что весь мир у наших ног и нам в этой жизни подвластно все! Мы - максималисты! Это уже чуть позже жизнь расставляет всех по местам. Сейчас приятно видеть сокурсников, которые нашли себя.

Могу похвастаться, что училась с известным режиссером Тимуром Бекмамбетовым, только он - на художественном факультете.

- Вы дружили?

- Не совсем. У нас был маленький институт, и все друг друга знали. Тимур был у нас на вступительных экзаменах. Я хорошо помню, как он рассказывал про нашего мастера - Давида Либуркина, который проснулся, когда я вошла. Видать, до меня были скучные абитуриенты. Ну и на какие-то наши «капустники» он приходил.

- Есть ли история из студенчества, которую вы вспоминаете с улыбкой?

- Таких много. Сейчас вдруг вспомнилось, как я сдавала историю КПСС без единого конспекта трудов Ленина. Что такое произведения вождя, знает каждый, кто учился в СССР.

Мы с подружкой пошли сдавать экстерном, вместе со студентами музыкальной драмы. Уговорили преподавателя, получили билеты. Я стала отвечать. И вдруг преподаватель спрашивает: «А где тетрадь с конспектами?». Пришлось выкручиваться и говорить, что они были, буквально вчера кому-то дала в общежитии переписать, а вот кому - не помню. Тут же студенты муздрамы стали в голос кричать, что, мол, видели мои конспекты и даже у меня их переписывали. Вот так я сдала историю КПСС.

Эрнис Осмонбаев, старший инспектор пресс-службы МВД КР:

- Я учился в Иссык-Кульском госуниверситете на педагогическом отделении филологического факультета. У нас, как и во всех вузах, активно отмечались почти все праздники.

- Какие были увлечения у студентов в ваши годы?

- Особых увлечений и не было. Тогда лыжная база только начинала строиться, ходили туда.

Хотел бы отметить, что у нас были самые лучшие преподаватели, которых я вспоминаю с теплотой в душе. Особо благодарен декану - Абдулле Давузовичу Мансузу, Сайракуль Сыдыковне Баялиевой, Айне Макешовне Сарыбаевой, Александру Петровичу Верещагину.

У нас каждый год проходили студенческие межфакультетские соревнования, универсиады и КВН. Однажды пел новую песню Бека Борбиева, для этого пришлось просить моих братьев в Бишкеке отправить диск через водителя междугороднего автобуса.

- Какую песню исполняли?

- «Ак жоолукчан». Вообще-то, мы должны были выступать с одногруппником, но перед выходом нам сообщили, что песня с гитарой отменяется, тогда друг обиделся и ушел. Открывается занавес, и мне говорят: «Будешь петь». Пришлось выйти одному на сцену, волновался. Но в конце все аплодировали.

Елена Баялинова, консультант пресс-центра Минздрава КР:

- В нашем КГНУ студенческие праздники, как правило, организовывала я сама, потому что была членом Комитета комсомола университета, отвечающим за культмассовую работу. Обязательно был сценарий, самодеятельность, закулисные 100 граммов. Особенно запомнились сказочные новогодние вечера, конкурс художественной самодеятельности «Студенческая весна». У всех праздников было продолжение, мы обязательно собирались у кого-нибудь на квартире или в кафе и гуляли до упаду.

После бурных праздников, как правило, наступала пора экзаменов. Заниматься старались по двое или трое, как в фильме «Операция Ы и другие приключения Шурика», потому что некоторые товарищи прогуливали лекции и не имели конспектов. Пора экзаменов ужасно выматывала, нарушался сон, снижалось либидо, особенно у мальчиков. Приходилось «зубрить», штудировать науку. Редко удавалось дойти до конца учебника. Зачастую шли на экзамен до конца неуверенными в своих знаниях. Зато после наступала светлая пора радости и «расслабухи», праздники возвращались.

- Случались ли забавные истории?

- Однажды мы собирались на сельхозработы. Я оставила сумку со всеми вещами в одной из аудиторий. По возвращении обнаружила, что сумку «увели». Было очень обидно, ведь тогда мы не имели возможности красиво одеваться, как нынешние студенты. У меня с подружкой, которая училась в политехе, были пара туфель и пара сапог на двоих, мы менялись кофточками и платьями.

Эркин Мукашев, музыкант:

- Студенчество - пора, которая оставляет отпечаток на всю жизнь. Я окончил политех. Многие одногруппники работают по специализации, но не я.

- Любовь к музыке появилась уже тогда?

- Нет, я начал заниматься с семи лет. Помню, тетя подарила гитару, я был совсем маленький, инструмент был выше меня, несмотря на это я что-то упорно «брынчал»(смеется). А сейчас у меня в коллекции около 12 гитар.

В наше время этот инструмент был мощным «оружием». Вся культурная программа молодежи состояла из песен под гитару. Ребята просили сыграть что-нибудь, я им в ответ: «Нет, не могу, если сыграю, то на утро будет болеть рука, и я не смогу работать». Тогда они меня уговаривали: «Эркиша, сиди и играй, не утруждай свои руки, а мы все сделаем». Пока друзья выполняли мою норму работы, я мог днем спокойно поспать.