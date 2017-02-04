Обладатель счастливой профессии - кто он?

Британский профессор Пол Долан выяснил, что некоторые профессии связаны с высоким уровнем счастья. Его рейтинг самых счастливых специальностей возглавили садовники, сантехники, парикмахеры, PR-менеджеры и ученые. А что думают по этому поводу кыргызстанцы? ИА «24.kg» решило составить свой список обладателей самых счастливых профессий.

Гульбара Толомушова, киновед:

- Конечно, творческих! Они постоянно находятся в состоянии созидания, поиска, вдохновения. Правда, порой они пребывают в творческом кризисе, который может быстро закончиться, а иногда приобретает затяжной характер, в этом случае все зависит от окружающих, задача которых - понять состояние творца и постараться вывести его на новый виток созидания.

- А вы сами считаете себя обладателем счастливой профессии?

- Конечно. Я человек, способный оценить произведение искусства, и поэтому постоянно нахожусь в состоянии открытия нового в кино. Счастлива, что моя работа позволяет выезжать на кинофестивали, смотреть много замечательных фильмов в качестве члена жюри и выносить решение, какой из них лучший.

Тагжана Айдаралиева, пресс-секретарь ОАО «Электрические станции»:

- Я думаю, это те, кто любит свою работу. Например я!

- Какие профессии вы освоили?

- Юриста, журналиста, пиар-специалиста, преподавателя, как мама двоих детей - администратора, повара, аниматора, педиатра, менеджера, логиста, хозработника, психолога. Ой, как много! (Cмеется.)

- А какая из этих специальностей вам ближе?

- С 8.00 до 17.00 - работа с общественностью и СМИ, дальше - мама и супруга.

Павел Десятников, депутат Бишкекского городского кенеша:

- Я считаю, что это те, кто приносит счастье другим людям в результате своей деятельности.

- Свою профессию относите к их числу?

- Бесспорно, потому что я иду с ней по жизни.

- Что бы вы посоветовали молодым людям при выборе профессии?

- Абитуриент должен четко понимать одну-единственную вещь: выбирая специальность, он выбирает практически свое будущее. С этим выбором он будет идти по жизни, и в дальнейшем сложно будет поменять стезю: зачастую это происходит болезненно для него самого. Молодые люди к выбору своей профессии должны подходить осознанно, согласно своему внутреннему расположению и необходимости для общества, а не идти на поводу так называемых модных тенденций.

- Кем вам приходилось работать до сегодняшнего дня?

- Наверное, нет таких профессий, которые я бы не смог освоить. Но думаю, что в первую очередь состоялся как менеджер, также у меня есть четвертый разряд токаря, юридическое, экономическое и политическое образование.

Салтанат Калдыбаева, журналист:

- Не знаю, сложно сказать. Наверное, кондитеры. Потому что рядом с ними всегда много сладостей, и они дарят счастье и радость окружающим.

- А вы считаете себя обладателем счастливой профессии?

- Да! (Смеется.)

Жээнбек Большевиков, старший инспектор батальона Дорожно-патрульной службы ГУВД Бишкека:

- Как говорится, у каждой профессии есть свои прелести. Если человек любит свою работу, то для него она самая счастливая.

Человек должен осознанно подходить к выбору специальности, чтобы она ему нравилась. Ведь от этого зависит его работоспособность.

- Много ли профессий вы успели освоить?

- После университета работал только в органах внутренних дел. В настоящий момент я лейтенант милиции.

Калдарбек Абдраманов, кардиохирург, заслуженный врач КР, профессор:

- Я думаю, счастлив тот человек, кто, выполняя свой профессиональный долг, получает высшее наслаждение и приносит пользу людям, обществу.

Считаю, что Гагарин был счастливым человеком, хотя в его жизни было немало печальных событий. Но осознание им того, что он сделал для человечества, делало его счастливым.

- А себя таковым считаете?

- Да, потому что, во-первых, я жив и здоров, во-вторых, у меня все прекрасно - семья, дети, внуки, друзья и даже знакомые. В-третьих, я безумно рад, что на этой райской кыргызской земле, где мы с вами живем, царит мир, и что я кыргыз. Но самое главное, что у меня есть любимая, самая тяжелая, но романтичная профессия, и я востребован. Я всегда чувствую, что нужен очень многим и реально могу помочь продлить им самое дорогое для них – жизнь! А это больше, чем счастье.

Поэтому благополучие человека не в его профессии и не в условиях, где он живет, а в том, насколько он востребован в обществе.

Нургуль Алиева, педагог СШ №4 города Балыкчи, учитель года–2015:

- Все зависит от того, нравится ли работа самому человеку, и не имеет значения, инженер он, кондитер или мэр.

Я всегда говорю ученикам, что нужно очень тщательно подходить к выбору профессии. Потому что если человеку работа по душе, то он с окончания вуза и до выхода на заслуженную пенсию будет работать, посвящая себя своему делу, будет «гореть» на работе.

- Какие наставления вы как учитель даете выпускникам школ при выборе специальности?

- В своей школе я создала программу «Кесипке багыт, максатка умтулуу» («Направление к профессии, стремление к мечте». - Прим. ИА «24.kg»)и приглашаю на занятия известных людей - представителей разных профессий.

Недавно у нас была пресс-секретарь Верховного суда Айнура Токтошева. Оказывается, она освоила много специальностей. Дети слушали ее с большим вниманием, интересом и просто засыпали вопросами. Также в гостях были журналисты, ученые, судьи и многие другие. Ученики после встреч с ними «загорались» и определялись с выбором.

Анарбек Айталиев, тренер, артист цирка:

- Человек любой профессии счастлив лишь тогда, когда он любит свою работу.

Если бы я смог прожить жизнь заново, то выбрал бы это же направление. Если честно, мне нравится не сам цирк, я люблю красоту тела, движение, и чтобы последнее несло определенный смысл. А не так, чтобы вышел клоун и покривлялся.

Цирковое искусство можно сравнить с изобразительным: артист, как художник, рисует в воздухе линии и образы.

Для человека его работа должна быть не просто способом заработать деньги, а иметь некий смысл и значение. И только тогда он получит признание и достигнет определенных успехов, и таких примеров много.

Те люди, которые даже после ухода на пенсию стараются что-то сделать и оставить после себя след, воистину счастливые.

Я в своей жизни кем только ни был: велофигуристом, акробатом, жонглером, клоуном, ездил на мотоциклах и так далее - перечень очень большой. (Смеется.)

Клод Менар, кондитер и технолог кондитерского дома «Куликовский».

- На мой взгляд, счастлив тот, кто занимается любимым делом. Если человек действительно увлечен своей профессией, работа будет приносить ему радость и удовольствие. Кроме того, он будет трудиться гораздо эффективнее того, кто не увлечен своим делом.

- Профессию кондитера многие относят к числу счастливых. А что вы думаете по этому поводу?

- Я тоже так считаю. Кондитеры, повара и все, кто задействован в ресторанном деле, – счастливые люди. Они творят кулинарные изыски для людей, дарят им радость и делятся счастьем. К тому же эта профессия позволяет путешествовать по миру и разделять свою страсть к кондитерскому искусству с другими людьми. В Бишкек я приехал из Франции несколько лет назад. Рад тому, что, работая в «Куликовском», имею возможность представить в Кыргызстане десерты по французским рецептам.

- Вы считаете свою профессию романтичной?

- Да. Многим девушкам нравятся сладости. К тому же кондитеры – это творческие люди. А все, что связано с творчеством, романтично.