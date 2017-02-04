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Парламент

Депутат предлагает сократить число чиновников, передвигающихся с сопровождением

На заседании парламентского комитета по бюджету и финансам депутат от фракции «Ата Мекен» Сайдулла Нышанов предложил сократить количество чиновников, передвигающихся с сопровождением.

Свое мнение он выразил при обсуждении главного финансового документа страны на будущий год. «Мы видели, что вследствие неорганизованности большинство простых кыргызстанцев не смогли попасть на джайлоо Кырчын, потому что чиновники поехали туда в сопровождении нескольких машин. Нужно пересмотреть вопрос о сопровождении высокопоставленных чиновников милицейскими машинами и оставить эскорт только для первых лиц государства», - сказал он.

Депутаты также сочли нужным отложить рассмотрение республиканского бюджета-2017 до следующего заседания, так как многие получили документацию в пятницу после обеда и не успели ее изучить, потому что присутствовали на открытии II Всемирных игр кочевников.
Ссылка: http://24.kg/parlament/36493/
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