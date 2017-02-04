23:56
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Парламент

Комитет по конституционному законодательству и госустройству ЖК скорее всего возглавит депутат Торобай Зулпукаров

Депутат Торобай Зулпукаров (СДПК) скорее всего возглавит комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству и госустройству. Судя по тому, что он сегодня попросил перевести его из комитета по бюджету и финансам в указанный комитет, именно на него делает ставку правящая коалиция. Палата одобрила это решение и проголосовала за его переход из одного комитета в другой.

Отметим, что пост главы комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК очень важен в связи с предстоящими обсуждениями законопроекта о проведении референдума по изменению Конституции. Именно его решение будет являться решающим при обсуждении в ЖК законопроекта.

Должности заместителей руководителя этого комитета на сегодняшний день занимают Алмамбет Шыкмаматов («Ата Мекен») и Чолпон Султанбекова («Кыргызстан»).
Ссылка: http://24.kg/parlament/36375/
просмотров: 62
Версия для печати
Материалы по теме
Парламент Кыргызстана прерывает свою работу до 12 сентября
Омурбек Текебаев призвал СДПК к объединению
Депутаты обсудят ситуацию с Унгар-Тоо и трагедию, произошедшую в Москве
В парламенте недовольны неисполнением закона «О наружном видеонаблюдении»
Депутат парламента считает, что поправки в закон о донорстве усложнят работу Службы крови
Депутат парламента предлагает вести расчеты за услуги образования в нацвалюте
Депутату не понравилось сравнение парламента с «логовом коррумпированных политолигархов»
Садык Шер-Нияз: Разъяснительная работа Соцфонда среди населения проводится из рук вон плохо
Из-за просчетов в строительстве бассейна суточного регулирования воды в Нарынской области вода уходит в землю
Парламент Кыргызстана так и не смог избрать главного правозащитника страны
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе