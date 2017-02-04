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Парламент

Омурбек Текебаев: Вчера был допущен большой промах (о праздничной речи президента)

«Вчера был допущен большой промах», - заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, комментируя вчерашнее выступление президента Алмазбека Атамбаева на праздничном параде в честь 25-летия независимости КР.

Он заметил, что, может, и не должен был бы об этом говорить, но и промолчать не может. «Президент не смог выполнить свою миссию созидания. Его речь была бы допустима, если бы речь шла о мужчинах, но говорилось о Розе Отунбаевой, об экс-президенте, которую он назвал самозванкой незаконно избранной», - сказал Омурбек Текебаев.

Он напомнил, что в формировании стабильности в стране Роза Отунбаева сыграла огромную роль. «Мы, как члены временного правительства, тоже могли бы взять ответственность, но не смогли решиться на это, а она смогла. А ведь ВП признало весь мир, и Розу Отунбаеву как президента переходного периода тоже. Ее деятельность осталась в истории, и никто не может это перечеркнуть», - заключил Омурбек Текебаев.
Ссылка: http://24.kg/parlament/36367/
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