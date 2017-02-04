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Парламент

Депутаты обсудят ситуацию с Унгар-Тоо и трагедию, произошедшую в Москве

Комитет Жогорку Кенеша сегодня обсудит вопросы по ситуации с Унгар-Тоо и трагедию, произошедшую в Москве. Об этом сегодня на первом заседании осенней сессии сообщил глава комитета по международным делам, обороне и безопасности Алмазбек Баатырбеков («Кыргызстан»).

Он пригласил депутатов, которые хотят принять участие в обсуждении, прийти на заседание. Но при этом оговорился, что, возможно, обсуждение пройдет за закрытыми для прессы дверями.

А торага палаты Чыныбай Турсунбеков не исключил, что также будет обсужден теракт в посольстве КНР в КР.
Ссылка: http://24.kg/parlament/36365/
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