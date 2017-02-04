Парламент Кыргызстана приступил к своей работе после летних каникул

Первое заседание осенней сессии Жогорку Кенеша традиционно началось с исполнения гимна. После народные избранники почтили память девушек, погибших в результате пожара на складе в Москве, а также тех, кто погиб в результате аварии на трассе Ош - Бишкек.

Прежде чем приступить к работе, торага ЖК Чыныбай Турсунбеков поздравил некоторых депутатов с прошедшими днями рождения, а также тех, кто получил госнаграды от президента.

После присягу принес депутат от фракции «Республика - Ата Журт» Болотбек Ибраимжанов. Напомним, этот нардеп уже заседал в этом созыве, но после решения суда его сменил Жыргалбек Саматов. Когда же выяснилось, что последний имеет российское гражданство, они, так сказать, вновь поменялись местами.