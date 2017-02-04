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Парламент

Жыргалбек Саматов получил депутатский мандат

Жыргалбек Саматов получил депутатский мандат. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центризбиркоме.

По их данным, постановление о досрочном прекращении кандидатом от партии «Республика – Ата Журт» Жыргалбеком Саматовым депутатских полномочий отменено.

Таким образом, ЦИК исполнил решение Верховного суда. Отметим, 29 декабря ВС КР вынес вердикт в пользу Жыргалбека Саматова, подтвердив тем самым, что у последнего нет российского гражданства.

Напомним, ЦИК вручил значок и удостоверение депутата Жыргалбеку Саматову 9 декабря 2015 года, а через несколько дней новым постановлением лишил его статуса народного избранника.
Ссылка: http://24.kg/parlament/25871/
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