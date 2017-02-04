Депутат парламента считает, что поправки в закон о донорстве усложнят работу Службы крови

Депутат парламента Наталья Никитенко считает, что поправки в закон о донорстве усложнят работу Службы крови. Об этом она сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

По ее словам, при разработке поправок необходимо было указать часть функций, которые переходили бы в ведение правительства, и другую часть (разработка стандартов, контроль качества) адресовать уполномоченному органу (Минздраву). «Нужно четко разделить функции, сейчас мы половину функций просто выкинули в никуда, в том числе и качество. Кто осуществляет контроль компонентов – вообще не прописано. И ряд других функций тоже убран. Мне кажется, это усложнит работу центра крови и никак не усилит безопасность», - сказала Наталья Никитенко.

Представители Минздрава пояснили, что поправки вносятся, чтобы привести закон в соответствие с другой нормативной правовой базой.