Депутат парламента предлагает вести расчеты за услуги образования в нацвалюте

Депутат парламента Дастан Бекешев предлагает вести расчеты за услуги образования в национальной валюте. Законопроект об этом вынесли на общественное обсуждение.

По данным нардепа, документ послужит «дедолларизации экономики страны». «Сейчас вузы выставляют расчеты в иностранной валюте за услуги образования. В частных дошкольных, школьных образовательных организациях, а также в частных высших учебных заведениях обучаются в основном дети, чьи родители имеют средний или высокий доход. До девальвации нацвалюты они имели возможность оплачивать услуги в иностранной валюте. С 2015 года сом начал обесцениваться по отношению к иностранным валютам. Это привело к искусственному росту цен на услуги образования. Необходимо отметить и то, что за последнее время резко снизилась покупательская способность населения, что привело к снижению доходов предпринимателей», - пишет нардеп.

«Законопроект расширяет понятие педагогической деятельности. Предлагается перечень случаев, в которых допускается занятие преподавательской деятельностью. По действующему законодательству, чтобы заниматься преподаванием, необходимо иметь педагогическое образование и квалификацию. Однако повсеместно, в том числе на различных образовательных курсах и в учебных заведениях, к преподавателям такое требование не выставляется», - отмечает Дастан Бекешев.