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Парламент

Садык Шер-Нияз: Разъяснительная работа Соцфонда среди населения проводится из рук вон плохо

«Разъяснительная работа Соцфонда среди населения проводится из рук вон плохо», - заявил сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению его председатель Садык Шер-Нияз.

Нардепы обсуждают исполнение закона «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию» от 19 марта 2015 года №60 (в части повышения тарифов страховых взносов для членов крестьянских (фермерских) хозяйств). Согласно ему, владеющие земельной долей до 2 гектаров ежемесячно платят 0,5 процента от размера среднемесячной заработной платы, сложившейся в районах и городах республики за предыдущий календарный год; от 2 до 10 га - ежемесячно в размере 1 процента.

На заседании отдельные нардепы отметили, что страховые взносы повысили в несколько раз, что вызвало среди населения немало вопросов. «Под удар попали люди, которые владеют небольшими наделами, несколькими сотками, и они выражают серьезную озабоченность. Но система не реагирует на эти чаяния, игнорировать их нельзя», - сказала депутат Наталья Никитенко.

«Среди населения бурные недовольства. Я понимаю, что каждому нужно платить пенсию. Поэтому надо проводить разъяснительную работу с каждым гражданином, чтобы люди поняли необходимость страховых взносов», - добавил Садык Шер-Нияз и предложил провести градацию среди сельчан.

«Этот закон прорабатывался в течение двух лет. Мы проводили в то время встречи, на уровне айыл окмоту была поддержка, а сейчас получили обратное. Однако пока мы не начали разъяснительную работу, отходить назад не стоит. Реформировать пенсионную систему надо, как и привлекать сельских жителей к системе страхования. Я прошу комитет дать нам полгода, чтобы организовать встречи с населением, выслушать все чаяния», - отметил председатель Соцфонда Мухамметкалый Абулгазиев.
Ссылка: http://24.kg/parlament/25072/
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