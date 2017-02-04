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Парламент

Фракция СДПК отложила рассмотрение проекта бюджета на 2016 год на неделю

Фракция СДПК перенесла рассмотрение проекта бюджета на 2016 год на неделю. Решение принято сегодня на ее заседании.

Депутаты два с половиной часа обсуждали поправки в бюджет 2015 года. Они возмутились, что цифры по 2016 году в бюджетах текущего и следующего годов разнятся. Однако детально изучать документ не стали, сославшись на то, что он поступил к ним слишком поздно и они не успели с ним ознакомиться. К главному финансовому документу страны на будущий год СДПК вернется 18 декабря.

Внести поправки в бюджет 2016 года пришлось из-за изменения структуры правительства. К тому же рассмотрение документа в парламенте затянулось из-за выборов депутатов. Начало сессии парламента V созыва совпало со стартом предвыборной агитации, депутаты не смогли собрать кворум и решили не работать до окончания выборов. В итоге последний вариант бюджета-2016 правительство утвердило лишь 8 декабря. В кабинете министров надеются, что депутаты примут закон в трех чтениях до конца 2015 года.
Ссылка: http://24.kg/parlament/24569/
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