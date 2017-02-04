Фракция СДПК отложила рассмотрение проекта бюджета на 2016 год на неделю

Фракция СДПК перенесла рассмотрение проекта бюджета на 2016 год на неделю. Решение принято сегодня на ее заседании.

Депутаты два с половиной часа обсуждали поправки в бюджет 2015 года. Они возмутились, что цифры по 2016 году в бюджетах текущего и следующего годов разнятся. Однако детально изучать документ не стали, сославшись на то, что он поступил к ним слишком поздно и они не успели с ним ознакомиться. К главному финансовому документу страны на будущий год СДПК вернется 18 декабря.

Внести поправки в бюджет 2016 года пришлось из-за изменения структуры правительства. К тому же рассмотрение документа в парламенте затянулось из-за выборов депутатов. Начало сессии парламента V созыва совпало со стартом предвыборной агитации, депутаты не смогли собрать кворум и решили не работать до окончания выборов. В итоге последний вариант бюджета-2016 правительство утвердило лишь 8 декабря. В кабинете министров надеются, что депутаты примут закон в трех чтениях до конца 2015 года.