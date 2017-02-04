Депутата Жогорку Кенеша невозможно привлечь к ответственности за его выступления

Депутата парламента Кыргызстана невозможно привлечь к ответственности за его выступления. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Жогорку Кенеше.

По их данным, народный избранник защищен статусом неприкосновенности. В ряде СМИ появилась информация о том, что завотделом образования Узгенского района Ошской области Исмаил Дуйшеев собирается подать в суд на лидера парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева.

Ранее депутат заявил, что Исмаил Дуйшеев собирал с директоров 69 школ района по тысяче сомов ежемесячно. Чиновник обвинил парламентария в популизме и намеревается требовать через суд официального опровержения и извинений. Бакыт Торобаев для комментариев недоступен.