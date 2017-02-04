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Парламент

Депутаты предложили вслед за сокращением своих расходов сократить и траты МЧС

Депутаты парламента Кыргызстана предложили вслед за сокращением своих расходов сократить и траты МЧС. Об этом сегодня на заседании фракции СДПК заявил Искендер Матраимов.

По его словам, в бюджет Министерства чрезвычайных ситуаций заложены огромные суммы на содержание аппарата ведомства. В том числе речь об оплате командировочных расходов, перелетов, пайковых. Депутат возмутился, что у министра, его заместителей и статс-секретаря МЧС есть кабинеты в Бишкеке и Оше.

«Депутатов постоянно ругают за большие расходы. Мы уже все сократили, помощников нет, пешком ходим. У депутатов ничего не осталось. А тут такие расходы на содержание МЧС! Если уж решили сокращать расходы, то нужно везде смотреть», - считает Искендер Матраимов.
Ссылка: http://24.kg/parlament/24554/
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