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Парламент

В институт омбудсмена Кыргызстана поступило более 400 заявлений по фактам насилия над детьми
В институт омбудсмена Кыргызстана по горячей линии 115 поступило более 400 заявлений по фактам насилия над детьми. Об этом сегодня на заседании парламента сообщила заместитель омбудсмена Гульнара Жамгырчиева.
 
Она была депутатом V созыва Жогорку Кенеша от фракции СДПК и этой же фракцией выдвинута на пост главного правозащитника страны.
 
Гульнара Жамгырчиева отметила, что линия заработала благодаря донорам, но в октябре 2016 года проект должен завершиться. «Мы хотели бы попросить правительство выделить финансирование, чтобы горячая линия продолжила работу, как показала практика,она нужна», - подчеркнула она.
 
Как заявила Гульнара Жамгырчиева, институт акыйкатчи инициирует не только сохранение горячей линии, но и открытие новой – круглосуточной, которая будет работать в приемной института омбудсмена.
 
Ссылка: http://24.kg/parlament/24508/
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