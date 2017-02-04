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Парламент

В парламенте намерены проверить, кому принадлежат 35 процентов акций ОсОО «Континент Принт»

В парламенте намерены проверить, кому принадлежат 35 процентов акций ОсОО «Континент Принт». Инициативу о создании депутатской комиссии озвучила сегодня на заседании депутат фракции «Республика – Ата Журт» Аида Исмаилова.

Она пояснила, что в июле 2010 года декретом временного правительства 65 процентов акций ОсОО «Континент Принт» национализировали. «Но для управления предприятием необходима доля в 66 процентов, то есть 2/3 голосов учредителей», - отметила депутат и задалась вопросом, почему возникла такая ситуация и кто за этим стоит.

Она подчеркнула, что если на момент национализации имущество компании оценивалось в 200 миллионов сомов, то сейчас - в 20 миллионов. «И почему ОсОО «Континент Принт», имея современное печатное оборудование, недодал в госбюджет около 6 миллионов сомов, а ОАО «Учкун», работая на старом оборудовании, принес 7 миллионов сомов прибыли?» - отметила Аида Исмаилова.

Важность проверки нардеп объяснила тем, что предлагалось на базе двух типографий создать единую государственную организацию печатной продукции. «Но, по информации правоохранительных органов, у ОсОО «Континент Принт» юридические и судебные проблемы, из-за чего создание государственной типографии невозможно», - отметила она.
Ссылка: http://24.kg/parlament/24452/
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