23:54
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Парламент

Правительство Кыргызстана предоставило парламенту информацию по «Кумтору» на 17 страницах

Правительство Кыргызстана предоставило парламенту информацию по «Кумтору» на 17 страницах. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил постоянный представитель кабмина Аширбек Темирбаев.

Чиновник отметил, что документ подписан вице-премьер-министром Олегом Панкратовым. «Думаю, комитет скоро представит вам информацию», - заявил он.

Сегодня на заседании палаты депутат Екметкул Байбакпаев (фракция «Республика – Ата Журт») обвинил правительство в том, что проект бюджета страны на 2016 год поступил в Жогорку Кенеш очень поздно. «Остается много нерассмотренных вопросов, не решен вопрос с «Кумтором», - напомнил нардеп, резюмировав, что страна получит «не бюджет развития, а бюджет проедания».
Ссылка: http://24.kg/parlament/24444/
просмотров: 371
Версия для печати
Материалы по теме
Темир Сариев: Вопрос «Кумтора» просили не политизировать и решить в экономической плоскости
Депутаты дали правительству время для решения вопроса «Кумтора» до 1 октября 2015 года
В Госгеологии заверяют: если закроется «Кумтор», Кыргызстан пострадает больше, чем «Центерра»
Алмаз Алимбеков: На «Кумторе» нет массового сокращения сотрудников
Сумма исков Кыргызстана к «Центерре» по руднику «Кумтор» превышает 6 миллиардов сомов
Правительство Кыргызстана обсудит вопроса «Кумтора» в конце июня
В парламенте Кыргызстана предлагают выяснить правдивость высказываний о том, что правительство продалось «Центерре»
Профильный комитет парламента не стал рассматривать вопрос деятельности «Кумтора»
Сабиржан Атаджанов: В движении ледников не виновато правительство или «Центерра»
Правительство Кыргызстана ведет переговоры с «Центеррой» о выплате 187 миллионов сомов за пользование водой на «Кумторе»
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе