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Парламент

Минобразования и Минсоцтруда КР просят разработать методику обучения детей с ограниченными физическими возможностями на дому

Минобразования и Минсоцтруда Кыргызстана просят разработать методику обучения детей с ограниченными физическими возможностями на дому. Об этом заявил сегодня на заседании парламента депутат Дастан Бекешев.

Он отметил, что если в Бишкеке дети-инвалиды еще могут получить образование, так как в столице есть школы, где созданы условия для ЛОВЗ, то в регионах этого нет. «То есть нарушается законное право гражданина на доступ к образованию и не работают нормы об инклюзивном образовании», - подчеркнул Дастан Бекешев.

Он предложил правительству рассмотреть возможность введения программы в областях, где дети-инвалиды получали бы образование на дому.
Ссылка: http://24.kg/parlament/24433/
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