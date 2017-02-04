23:55
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Парламент

Правительство Кыргызстана попросили проводить экспертизу перед тем, как обвинять гражданина в экстремистских взглядах

Правительство Кыргызстана попросили проводить экспертизу перед тем, как обвинять гражданина в экстремистских взглядах. Об этом заявил сегодня на заседании парламента депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев («Республика – Ата Журт»).

Он констатировал, что сегодня многих мусульман обвиняют в религиозном экстремизме, основываясь лишь на их внешнем виде. «То есть у нас нет экспертизы, и от многих НПО поступают просьбы, чтобы обвинения все-таки предъявлялись на законных основаниях», - пояснил Кенжебек Бокоев.

Парламентарий попросил правительство обратить на это внимание и дать поручение соответствующим структурам. «Чтобы проводилась экспертиза, по результатам которой можно было бы привлечь человека, если он действительно является экстремистом», - пояснил депутат.
Ссылка: http://24.kg/parlament/24427/
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
Правоохранительные органы Кыргызстана намерены добиться права блокировки экстремистских сайтов без судебного решения
В Кыргызстане депутат вступился за имама, обвиняемого в деятельности экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир»
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе