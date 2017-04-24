Утверждена концепция развития сельскохозяйственной кооперативной системы

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в целях осуществления государственной политики в формировании и развитии сельскохозяйственной кооперативной системы подписал постановление об утверждении Концепции развития сельскохозяйственной кооперативной системы на 2017–2021 годы.

Концепция предусматривает решение проблем развития сельхозкооперативов и призвана создать необходимые условия для решения финансово-экономических задач, содействовать реализации целей социально-экономического развития республики до 20121 года.

Основной целью Концепции является развитие сельхозкооперативов в стране, направленное на создание благоприятных условий для эффективной деятельности сельхозкооперативов, совершенствование механизма финансово-кредитной поддержки кооперативных форм хозяйствования, организация инфраструктуры села и внедрение элементов кооперативного управления в сельском хозяйстве, развитие системы научного, информационно-консультативного и кадрового обеспечения сельхозкооперативов.

Концепцией предусматривается развитие сельскохозяйственного кооперативного движения в республике в 2 этапа — краткосрочный и среднесрочный периоды. В краткосрочном периоде (2017–2018 годы) предстоит решить комплекс вопросов по стимулированию развития сельхозкооперативов, в среднесрочном периоде (2019–202 годы) предстоит организовать инфраструктуру кооперации в аграрном секторе путем создания устойчивой и стабильно развивающейся сети сельхозкооперативов сфере переработки сельскохозяйственной продукции, обслуживания, кредитования, страхования, снабжения и сбыта.

Необходимо отметить, что основные финансовые ресурсы для реализации Концепции будут складываться из средств инвесторов, кредитов банков, а также средств сельхозкооперативов, финансовых доноров и в рамках государственного проекта «Финансирование сельского хозяйства».