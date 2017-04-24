18:59
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Официально

Утверждена концепция развития сельскохозяйственной кооперативной системы

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в целях осуществления государственной политики в формировании и развитии сельскохозяйственной кооперативной системы подписал постановление об утверждении Концепции развития сельскохозяйственной кооперативной системы на 2017–2021 годы.

Концепция предусматривает решение проблем развития сельхозкооперативов и призвана создать необходимые условия для решения финансово-экономических задач, содействовать реализации целей социально-экономического развития республики до 20121 года.

Основной целью Концепции является развитие сельхозкооперативов в стране, направленное на создание благоприятных условий для эффективной деятельности сельхозкооперативов, совершенствование механизма финансово-кредитной поддержки кооперативных форм хозяйствования, организация инфраструктуры села и внедрение элементов кооперативного управления в сельском хозяйстве, развитие системы научного, информационно-консультативного и кадрового обеспечения сельхозкооперативов.

Концепцией предусматривается развитие сельскохозяйственного кооперативного движения в республике в 2 этапа — краткосрочный и среднесрочный периоды. В краткосрочном периоде (2017–2018 годы) предстоит решить комплекс вопросов по стимулированию развития сельхозкооперативов, в среднесрочном периоде (2019–202 годы) предстоит организовать инфраструктуру кооперации в аграрном секторе путем создания устойчивой и стабильно развивающейся сети сельхозкооперативов сфере переработки сельскохозяйственной продукции, обслуживания, кредитования, страхования, снабжения и сбыта.

Необходимо отметить, что основные финансовые ресурсы для реализации Концепции будут складываться из средств инвесторов, кредитов банков, а также средств сельхозкооперативов, финансовых доноров и в рамках государственного проекта «Финансирование сельского хозяйства».
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/50386/
просмотров: 24
Версия для печати
Материалы по теме
Подписан закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР
О внесении изменений в соглашение с Казахстаном о порядке пребывания граждан
Подписан Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях
Подписан Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты
О плане мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР
О Программе развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызстана
Утверждено положение о тендере на право строительства малых гидроэлектростанций
Об утверждении положения о тендере на строительство малых гидроэлектростанций
Внесены изменения в закон о международных договорах Кыргызстана
Подписан Закон «О внесении изменения в Земельный кодекс Кыргызской Республики»
Популярные новости
Об&nbsp;утверждении технической спецификации Государственного флага и&nbsp;герба КР Об утверждении технической спецификации Государственного флага и герба КР
Подписан Кодекс Кыргызской Республики о&nbsp;нарушениях Подписан Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях
Калиман Маматова назначена первым заместителем председателя ФОМС Кыргызстана Калиман Маматова назначена первым заместителем председателя ФОМС Кыргызстана
Эркин Сопоков назначен Генеральным консулом Кыргызской Республики в&nbsp;Стамбуле Эркин Сопоков назначен Генеральным консулом Кыргызской Республики в Стамбуле
Бизнес
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom
Оператор О! сделал Интернет в&nbsp;сети Turkcell по&nbsp;1 сому за&nbsp;мегабайт Оператор О! сделал Интернет в сети Turkcell по 1 сому за мегабайт
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок