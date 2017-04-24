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Подписано постановление о переносе рабочего дня

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней в соответствии со статьей 113 Трудового Кодекса КР, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» подписал постановление Правительства Кыргызской Республики о переносе рабочего дня.

Согласно постановлению, нерабочий день 13 мая 2017 года переносится на рабочий день 8 мая 2017 года для работников организаций, учреждений и предприятий, работающих по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями.

Таким образом, с учетом того, что 8 мая 2017 года объявлен нерабочим днем, кыргызстанцы будут отдыхать с 5 по 9 мая 2017 года включительно. 13 мая 2017 года объявлен рабочим днем.
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/50378/
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