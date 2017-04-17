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О внесении изменений в соглашение с Казахстаном о порядке пребывания граждан

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал закон Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Республики Казахстан и граждан Республики Казахстан на территории Кыргызской Республики от 11 мая 2012 года, подписанного 17 октября 2016 года в городе Астана».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 марта 2017 года.

Целью Протокола является урегулирование правоотношений в области порядка пребывания гражданКыргызской Республики на территории Республики Казахстан и граждан Республики Казахстан на территории Кыргызской Республики.

Протокол предусматривает освобождение граждан Кыргызской Республики, временно пребывающих на территории Республики Казахстан, от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах в течение 30 дней.

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/49716/
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