Подписан Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях.
Кодекс принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 марта 2017 года.
Кодекс был разработан в рамках мер по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике принятого Указом Президента Кыргызской Республики от 8 августа 2013 года № 147 и решениями Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики.
Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях преследует следующие цели:
— защита правопорядка;
— предупреждение совершения правонарушений;
— восстановление социальной справедливости;
— воспитание лиц в духе уважения закона.
В Кодексе о нарушениях устанавливается ответственность и меры государственного воздействия в отношении частных лиц либо иных юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных органов) за невыполнение установленных государством правил, а также предусмотрены соответствующие процедуры их реализации.
Введение в действие данного Кодекса предусмотрено с 1 января 2019 года.