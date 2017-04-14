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Подписан указ о роспуске Джалал-Абадского городского кенеша

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ «О роспуске Джалал-Абадского городского кенеша Джалал-Абадской области Кыргызской Республики и назначении досрочных выборов».

Согласно Указу, в связи с принятым решением Джалал-Абадского городского кенеша Джалал-Абадской области о самороспуске, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 1 части 2, частями 3, 5 статьи 39 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и частью 2 статьи 48 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей», постановляется:

1. Принять к сведению решение Джалал-Абадского городского кенеша о самороспуске.

2. Назначить досрочные выборы ввышеуказанный местный кенеш на воскресенье, 28 мая 2017 года.

3. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение досрочных выборов в вышеназванный представительный орган местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

4. Правительству Кыргызской Республики:

— выделить необходимые финансовые средства для проведения досрочных выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

— в период подготовки и проведения досрочных выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка.

5. Исполняющему обязанности мэра города Джалал-Абад оказать содействие в работе Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики и соответствующей избирательной комиссии по формированию, уточнению и составлению списков избирателей и решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов, а также принять меры по обеспечению сохранности документов, материалов, материально-технических ценностей вышеуказанного кенеша.

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел государственного и территориального управления и кадровой работы Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/49498/
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