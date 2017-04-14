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Подписан указ о роспуске некоторых местных кенешей Кыргызстана

Подписан Указ «О роспуске некоторых местных кенешей Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики и назначении досрочных выборов»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ «О роспуске некоторых местных кенешей Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики и назначении досрочных выборов».

Согласно Указу, в связи с неизбранием глав исполнительных органов местного самоуправления местными кенешами, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики, частью 5 статьи 43, частью 6 статьи 49 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и частью 2 статьи 48 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей», постановляется:

1. Принять предложение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и распустить Айдаркенский, Кадамжайский городские кенеши Кадамжайского района Баткенской области, Джерге-Талский, Кара-Сууский айылные кенеши Аксыйского района, А. Суеркуловский айылный кенеш Токтогульского района, Таш-Кумырский городской кенеш Джалал-Абадской области, Кара-Жальский айылный кенеш Ак-Суйского района Иссык-Кульской области, Тоголок-Молдоский айылный кенеш Ак-Талинского района Нарынской области, Бюлелинский айылный кенеш Алайского района Ошской области, Джергеталский айылный кенеш Таласского района Таласской области, Кара-Балтинский городской кенеш, Сосновский айылный кенеш Жайылского района, Кеминский городской кенеш, Кара-Булакский, Кызыл-Октябрьский айылные кенеши Кеминского района, Телекский айылный кенеш Московского района, Кураминскийайылныйкенеш Панфиловского района, Кызыл-Тууский, Фрунзенский айылные кенеши Сокулукского района Чуйской области.

2. Назначить досрочные выборы в вышеуказанные местные кенеши на воскресенье, 28 мая 2017 года.

3. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение досрочных выборов в вышеназванные представительные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

4. Правительству Кыргызской Республики:

— выделить необходимые финансовые средства для проведения досрочных выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

— в период подготовки и проведения досрочных выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка.

5. Исполняющему обязанности мэра города Таш-Кумыр и главам государственных администраций Кадамжайского, Аксыйского, Токтогульского, Ак-Суйского, Ак-Талинского, Алайского, Таласского, Жайылского, Кеминского, Московского, Панфиловского, Сокулукского районов оказать содействие в работе Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики и соответствующих избирательных комиссий по формированию, уточнению и составлению списков избирателей и решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

6. Главам исполнительных органов местного самоуправления принять меры по обеспечению сохранности документов, материалов, а также материально-технических ценностей вышеуказанных кенешей.

7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел государственного и территориального управления и кадровой работы Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/49494/
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