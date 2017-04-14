Подписан указ о роспуске некоторых местных кенешей Кыргызстана

Подписан Указ «О роспуске некоторых местных кенешей Баткенской,
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ «О роспуске некоторых местных кенешей Баткенской,
Согласно Указу, в связи с неизбранием глав исполнительных органов местного самоуправления местными кенешами, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики, частью 5 статьи 43, частью 6 статьи 49 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и частью 2 статьи 48 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей», постановляется:
1. Принять предложение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и распустить Айдаркенский, Кадамжайский городские кенеши Кадамжайского района Баткенской области,
2. Назначить досрочные выборы в вышеуказанные местные кенеши на воскресенье, 28 мая 2017 года.
3. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение досрочных выборов в вышеназванные представительные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
4. Правительству Кыргызской Республики:
— выделить необходимые финансовые средства для проведения досрочных выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;
— в период подготовки и проведения досрочных выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка.
5. Исполняющему обязанности мэра города
6. Главам исполнительных органов местного самоуправления принять меры по обеспечению сохранности документов, материалов, а также
7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел государственного и территориального управления и кадровой работы Аппарата Президента Кыргызской Республики.
Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.