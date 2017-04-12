12:02
+3
USD 68.35
EUR 72.61
RUB 1.21
Официально

Подписан Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Водный кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О воде»)».

Закон был принят Жогорку Кенешем 2 марта 2017 года.

Целью Закона является приведение Водного кодекса и Закона «О воде» в соответствие с Законом «Об основах административной деятельности и административных процедурах» от 31 июля 2015 года № 210, устанавливающим порядок обжалования административных актов.
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/49320/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
Улан Доконбаев назначен акимом Ак-Суйского района
Заместителю министра экономики Кыргызстана объявлен выговор
Подписан указ о роспуске Джалал-Абадского городского кенеша
Подписан указ о роспуске некоторых местных кенешей Кыргызстана
О внесении изменения и дополнения в постановление правительства КР
О внесении изменений и дополнения в некоторые решения правительства КР
Закон о ратификации соглашения с Швейцарией о визе владельцев диппаспортов
Закон о ратификации протокола о присоединении Армении к соглашению ЕАЭС
Ратифицирован протокол о присоединении Армении к соглашению в рамках ЕАЭС
О плане мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР
Популярные новости
Об&nbsp;утверждении временного положения о&nbsp;лицензировании частной меддеятельности Об утверждении временного положения о лицензировании частной меддеятельности
Подписан указ о&nbsp;роспуске Джалал-Абадского городского кенеша Подписан указ о роспуске Джалал-Абадского городского кенеша
Подписан указ о&nbsp;роспуске некоторых местных кенешей Кыргызстана Подписан указ о роспуске некоторых местных кенешей Кыргызстана
О&nbsp;внесении изменений и&nbsp;дополнения в&nbsp;некоторые решения правительства КР О внесении изменений и дополнения в некоторые решения правительства КР
Бизнес
Получи 4G Wi-Fi роутер от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Получи 4G Wi-Fi роутер от MegaCom в подарок
Мобильный оператор О! запустил новую услугу &laquo;Где дети?&raquo; Мобильный оператор О! запустил новую услугу «Где дети?»
В&nbsp;Бишкеке будет работать новый автопарк такси с&nbsp;современными услугами В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами
Мобильный оператор О!: Впервые &laquo;Город 312&raquo; выступит в&nbsp;Оше и&nbsp;Джалал-Абаде! Мобильный оператор О!: Впервые «Город 312» выступит в Оше и Джалал-Абаде!