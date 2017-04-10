Закон о ратификации соглашения с Лаосом о визе для владельцев диппаспортов

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Лаосской
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 марта 2017 года.
Соглашение предусматривает для владельцев действительных дипломатических и официальных/служебных паспортов освобождение от требований на получение визы для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государства другой Стороны до 30 (тридцать) дней со дня въезда.
Ратификация указанного Соглашения облегчит взаимные поездки граждан Кыргызской Республики и Лаосской
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.