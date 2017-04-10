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Официально

Закон о ратификации соглашения с Лаосом о визе для владельцев диппаспортов

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Лаосской Народно-Демократической Республики об установлении безвизового режима для владельцев дипломатических и официальных/служебных паспортов, подписанного 24 сентября 2016 года в городе Нью-Йорк».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 марта 2017 года.

Соглашение предусматривает для владельцев действительных дипломатических и официальных/служебных паспортов освобождение от требований на получение визы для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государства другой Стороны до 30 (тридцать) дней со дня въезда.

Ратификация указанного Соглашения облегчит взаимные поездки граждан Кыргызской Республики и Лаосской Народно-Демократической Республики — владельцев дипломатических и официальных/служебных паспортов и расширит двустороннюю договорно-правовую базу между двумя странами, которая будет способствовать дальнейшему развитию политико-экономических и консульских отношений.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/49118/
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